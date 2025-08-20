Ministrul Educaţiei, despre cumulul pensie-salariu: Aici sunt pe aceeaşi parte a baricadei cu sindicatele / Am început discuţia cu premierul Bolojan / Educaţia a dat ce a trebuit pentru măsurile de criză. E momentul să ne oprim

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a subliniat, miercuri seară, că este de aceeaşi parte a bariadei cu sindicatele din învăţământ în problema cumulării pensiei cu salariul, explicând că pentru Educaţie este fundamental ca dascălii pensionari să-şi continue munca la catedră. El a precizat că a început discuţia cu premierul Ilie Bolojan pentru a-i explica necesitatea păstrăzii acestor pensionari, mai ales că ei nu primesc salariu pentru 12 luni. ”Educaţia a dat ce a trebuit pentru măsurile de criză. E momentul să ne oprim”, a transmis ministrul Educaţiei, transmite News.ro.

Daniel David a fost întrebat, miercuri seară, la B1 TV, despre interzicerea cumulului pensie-salariu şi cum se va descurca sistemul fără dascălii pensionari.

”Aici sunt pe aceeaşi parte a baricadei cu sindicatele. Am început discuţia cu premierul Bolojan pentru că Educaţia a intrat în primul pachet de măsuri, atenţie, nu de reformă, ci măsuri de criză, asta pentru că noi începem şcoala în septembrie (…) Într-adevăr, contribuţia celor pensionaţi este foarte importantă pentru sistem şi am să explic premierului faptul că aceşti oameni nu se reangajează. Ei pur şi simplu ţin nişte activităţi punctuale, într-un contract de un anumit tip, contract valabil atâta timp cât este şcoală. Deci nu sunt angajaţi pe 12 luni şi primesc salariul ca un titular sau ca un suplinitor”, a răspuns ministrul Educaţiei.

Acesta a precizat că este ”fundamental” ca pensionarii să continue să predea.

”Educaţia a dat ce a trebuit pentru măsurile de criză. E momentul să ne oprim şi ăsta e semnul că începem să gândim pentru creştere în Educaţie. Voi avea discuţia cu premierul, am început-o, şi mâine voi avea o continuare a acestei discuţii”, a mai declarat Daniel David.

Întrebat câţi profesori pensionari sunt în sistemul de învăţământ, ministrul a subliniat că sunt câteva mii la nivel naţional.

”Sunt câteva câteva mii în toată ţara, dar, repet, miza este foarte importantă pentru noi şi, încă o dată spun, aş vrea să vedem acest contract, nu ca un salariu standard, sunt activităţi specifice legate de plata cu ora. Este un lucru foarte important pentru sistemul nostru şi încă o dată spun: eu am acceptat toate aceste măsuri de criză şi am spus şi public acest lucru, fiindcă miza mea este să încheiem acest an cu salarii şi cu burse. Am contribuit şi la stabilizarea ţării. Acum este momentul să înţelegem că are nevoie Educaţia de suport, iar contribuţia acestor colegi în sistem este foarte importantă. De data asta, repet, văd lucrurile într-un mod similar cu sindicatele”, a mai spus David.

Ministerul Muncii a supus, marţi, dezbaterii publice Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi unele măsuri aplicabile personalului contractual plătit din fonduri publice.

”În contextul măsurilor fiscal bugetare actuale, sunt prevăzute norme tranzitorii, cu privire la:

– Suspendarea concursurilor pentru posturile vacante, cu excepţia celor organizate pentru ocuparea de posturi unice înscrise în Hotărârea Guvernului nr. 298/2025 privind aprobarea Planului de recrutare a funcţionarilor publici şi a Planului de promovare în funcţii publice de conducere, pentru perioada 2025-2026. Organizarea concursurilor aflate în curs de desfăşurare pentru ocuparea funcţiilor publice pentru care s-a afişat rezultatul verificărilor eligibilităţii candidaţilor anterior intrării în vigoare a proiectului de act normativ;

– Suspendarea detaşărilor şi transferurilor funcţionarilor public pe o perioadă determinată;

– Acordarea unui termen de 30 zile pentru ocuparea anumitor posturi prin transfer în interesul serviciului”, se arată în Nota de fundamentare a OUG.

Oprirea transferurilor este ar urma să fie în vigoare până la finele anului 2026.

Documentul are prevederi şi cu privire la cumulul pensiei cu salariul în sistemul de stat.

Astfel, ”personalul plătit din fonduri publice (…) căruia i-a fost emisă decizia de pensionare din sistemul public de pensii, inclusiv decizia de pensie de serviciu sau decizia de pensionare din sistemul militar de pensii, acordată în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică, are dreptul de a continua activitatea cu acordul anual al ordonatorului de credite/angajatorului, până la împlinirea vârstei de 70 de ani”.

”Persoanele menţionate pot fi menţinute în activitate, în baza unei cereri, cu condiţia suspendării plăţii pensiei (…) Neexercitarea dreptului de a continua activitatea sau lipsa acordului ordonatorului de credite/angajatorului pentru continuarea activităţii conduc la încetarea de drept a contractului de muncă/ raportului de muncă/de serviciu militar”, se mai arată în Nota de fundamentare a OUG.