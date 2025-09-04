Daniel Craig, Angelina Jolie şi Matthew McConaughey, la cea de-a 50-a ediţie a Festivalului de Film de la Toronto, cel mai mare din America de Nord

Festivalul Internaţional de Film de la Toronto (TIFF), cel mai mare din America de Nord, se deschide joi, cu Daniel Craig, Angelina Jolie şi Matthew McConaughey pe afişul celei de-a 50-a ediţii, transmite News.ro.

Timp de 11 zile, Festivalul va prezenta filme care, în unele cazuri, reprezintă o rampă de lansare pentru cursa către Oscaruri.

Celebrul film Netflix „Knives Out” revine cu Daniel Craig. Fostul agent 007 investighează o nouă crimă în „Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery”, alături de Glenn Close, Mila Kunis şi Josh O’Connor.

Al treilea episod al acestei saga abordează subiecte de actualitate „într-un mod amuzant, într-o cameră închisă şi cu o intrigă clasică”, potrivit directorului de programe al TIFF, Robyn Citizen. Filmul va avea premiera mondială sâmbătă seara.

Actriţa Sydney Sweeney va încerca să lase în urmă recentele controverse legate de reclama sa pentru blugi cu premiera filmului „Christy”, filmul biografic despre pioniera boxului feminin american Christy Martin, pe care o interpretează.

O altă poveste adevărată şi emoţionantă va fi proiectată vineri în thrillerul emoţionant „The Lost Bus”, cu Matthew McConaughey în rolul unui şofer de autobuz care salvează copii în timpul unui teribil incendiu care a devastat California.

Pentru a marca 50 de ediţii, vedete precum Russell Crowe, Paul Mescal, Angelina Jolie şi Anya Taylor-Joy vor fi prezente la proiecţii şi la petreceri.

TIFF „a debutat ca un festival printre altele, selectând cele mai bune opere din lume”, a explicat Robyn Citizen.

„Cu siguranţă publicul nostru este ceea ce ne diferenţiază”, a adăugat ea, chiar dacă evenimentul a mizat mult în trecut pe descoperirea de noi regizori.

Dar regizorii francezi nu vor ezita să adauge o notă europeană acestui festival canadian.

Actorul Matt Dillon apare în drama semnată de Claire Denis „The Fence”, care povesteşte istoria unei morţi misterioase pe un şantier de construcţii din Africa de Vest.

Regizorul Arnaud Desplechin lansează drama romantică „Deux pianos” cu Charlotte Rampling. Iar Alice Winocour o are în rol principal pe Angelina Jolie în „Couture”, despre universul haute couture parizian.

Filmul „Sacrifice”, al cineastului francez Romain Gavras, îi va avea în distribuţie pe Anya Taylor-Joy şi Chris Evans.

Într-un alt registru, Russell Crowe îl interpretează pe nazistul Hermann Goering şi oferă o interpretare nuanţată şi carismatică în „Nuremberg”, o dramă istorică în care joacă alături de actorul premiat cu Oscar Rami Malek.