Scenă biblică descoperită într-un tablou vechi de sute de ani, la Muzeul Brukenthal / Experții au descoperit episodul ”Cina din Emaus” sub un strat de vopsea neagră

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Specialiștii Laboratorului de Restaurare și Conservare al Muzeului Național Brukenthal au descoperit în timpul procesului de restaurare o scenă biblică ascunsă într-un tablou vechi de aproximativ 400 de ani, scrie Turnul Sfatului.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Descoperirea conferă o mai mare complexitate compoziției și pune creația artistică într-o lumină nouă.

Tabloul se numește ”Bucătăreasa flamandă” și este semnat Frans Snyders (1579 – 1667). Conform expertului restaurator Andrei Popa, lucrarea avea ”o stare de conservare precară, vernis îngălbenit ce altera vizibilitatea tonurilor originale, zone cu desprinderi stratigrafice, numeroase retușuri virate cromatic și chituirea excesivă a anumitor lacune”.

În timpul procesului, expertul Muzeului Brukenthal a descoperit că în zona centrală a tabloului, sub un strat de vopsea neagră, se ascunde scena biblică ”Cina din Emaus”.

Conform Evangheliei după Luca, Iisus s-a arătat în fața a doi ucenici care mergeau spre localitatea Emaus.

La început, cei doi nu-l recunosc. Doar seara, la cină, când Iisus a binecuvântat pâinea cei doi au avut o revelație și și-au dat seama că stau la masă cu Mântuitorul. Marii artiști au încercat să surprindă lumina din ochii celor doi discipoli în momentul conștientizării că Dumnezeu este în fața lor și peste tot.

Cazul descris mai sus nu este unicat. Un alt tablou restaurat recent la Muzeul Național Brukenthal a scos la iveală o altă surpriză. În timpul procesului de restaurare a picturii ”Moise scoțând apa din stânci”, de Frans Fraken III (1607 – 1667), restauratorul Ilie Mitrea a luat decizia realizării unei radiografii. Rezultatul a evidențiat pe verso o lucrare nouă, despre care nu se știa nimic înainte: o jumătate din portretul unui bărbat îmbrăcat în costum spaniol.