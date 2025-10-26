Devine tot mai scump pentru americani să-și ia doza zilnică de cofeină

Prețul mediu al unei livre (aprox. 450 g) de cafea măcinată în Statele Unite a ajuns în septembrie la 9,14 dolari, o creștere de 3% față de media din august (8,87 dolari) și cu 41% mai mult decât în septembrie 2024, potrivit datelor guvernamentale americane. Prețurile cafelei au crescut accentuat încă de la începutul acestui an, conform AP News.

Potrivit Departamentului Muncii al SUA, prețurile de consum pentru alimentele cumpărate pentru acasă sau din restaurante au fost mai mari cu 3% în septembrie față de aceeași lună a anului trecut. Indicele prețurilor de consum, care măsoară o gamă mai largă de produse din cafea, inclusiv cafeaua instant, arată că prețurile la cafea în SUA au crescut cu 19% față de septembrie 2024, rămânând însă stabile față de august.

Nikki Bravo, coproprietara lanțului Momentum Coffee din Chicago, a majorat săptămâna trecută prețurile pentru latte, cappuccino și alte băuturi cu aproximativ 15% în cele patru locații ale sale.

Bravo a spus că plătește cu 15% mai mult pentru boabele de cafea decât anul trecut și a început să prăjească mai multe boabe în propriile spații, pentru a reduce costurile. Majoritatea boabelor provin din Africa.

Alte produse, precum paharele și protecțiile de carton, s-au scumpit, de asemenea, iar salariul minim în Chicago a crescut la 16,60 dolari/oră pe 1 iulie.

„La un moment dat a trebuit să transferăm costurile către clienți — nu mai puteam absorbi pierderile”, a spus Bravo.

Inflația persistentă i-a făcut pe consumatori mai prudenți și mai puțin dispuși să plătească pentru o cafea la pachet, a adăugat ea. Potrivit platformei Toast, prețul mediu al unei cafele simple în restaurantele americane era în septembrie de 3,54 dolari, față de 3,45 dolari anul trecut.

În afara statelor Hawaii și Puerto Rico, puține zone din SUA pot cultiva cafea, astfel încât 99% din cafeaua consumată în America este importată, potrivit Asociației Naționale a Cafelei.

Brazilia este principalul furnizor al SUA, asigurând 30% din piață. Administrația Trump a impus în iulie un tarif vamal de 40% pe produsele braziliene, peste cel de 10% introdus anterior. Producătorii brazilieni au început să rețină livrările către SUA, negociind cu prăjitorii americani cine va suporta costurile suplimentare, reducând astfel oferta de cafea pe piața americană, potrivit băncii de investiții UBS.

Columbia, care furnizează 20% din cafeaua consumată în SUA, este supusă unui tarif de 10%, însă președintele Donald Trump a amenințat recent cu tarife mai mari și retragerea ajutorului american.

Vietnamul, responsabil pentru 8% din importuri, se confruntă din vară cu un tarif de 20%.

În septembrie, Trump a anunțat că „resursele naturale indisponibile în SUA” ar putea fi scutite de taxe pentru țările care au acorduri comerciale cu America, dar cafeaua nu a primit nicio excepție până acum.

Căldura excesivă, seceta și alte condiții meteorologice nefavorabile au afectat producția globală de cafea în ultimii ani, ceea ce a dus la o creștere a prețurilor cu aproape 40% în 2024, potrivit Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO).

La începutul lunii octombrie, prețurile au crescut din nou după ce Administrația Națională Oceanică și Atmosferică (NOAA) a declarat că s-au format condițiile de La Niña, ridicând temeri privind o posibilă secetă în Brazilia.

Riscurile climatice i-au determinat pe unii cercetători să încerce dezvoltarea unor soiuri de cafea mai rezistente la schimbările climatice.

În septembrie, un grup bipartizan din Camera Reprezentanților a SUA a introdus un proiect de lege pentru eliminarea tuturor tarifelor vamale pe cafea.

„Producem doar 1% din cafeaua pe care o consumă americanii. Este unul dintre cele mai clare exemple care arată că tarifele generalizate impuse de Trump nu au sens economic”, a spus Ro Khanna, deputat democrat din California, co-inițiator al legii, alături de Don Bacon, republican din Nebraska.

Bacon a declarat vineri că a fost interesat de subiect după ce a văzut cât a crescut prețul cafelei în magazine. El a adăugat că nu este un susținător al tarifelor și că Congresul – nu președintele – ar trebui să aibă puterea de a le impune.

„Cred că administrația Trump și-a dat seama că aplicarea unor taxe pe produse care nu pot fi cultivate în SUA este dăunătoare pentru consumatori și sper ca proiectul de lege să treacă”, a spus Bacon.

„Sper ca președintele și Congresul să vadă beneficiul real al eliminării acestei taxe pentru americanii de rând.”