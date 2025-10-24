Unii ruşi evită cafeaua, considerată produs occidental, în favoarea ceaiului tradiţional

După ce mai multe decenii a funcţionat cu cofeină, Moscova ar putea să-şi redescopere gustul pentru ceai, deoarece unii din locuitorii capitalei Rusiei evită cafeaua, pe care o consideră un obicei venit din Occident, şi îmbrăţişează băutura mai tradiţională ceaiul, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Andrei Kolbasinov, fondatorul lanţului de ceainării retro-chic Nitka, care înseamnă „fir” în limba rusă, spune că afacerea sa se concentrează pe încercarea de a reînvia cultura pierdută a consumului de ceai din Rusia.

„Încercăm să reînviem ceainăriile ruseşti moderne. Înainte de Revoluţia (din 1917), existau multe ceainării în Rusia, în special la Moscova. Din păcate, toate au dispărut în timpul perioadei sovietice”, a spus Kolbasinov. „Acum cinci ani, existau doar cafenele peste tot. Încercăm să ne imaginăm cum ar fi arătat ceainăriile, dacă ar fi continuat să existe”, a adăugat Kolbasinov.

Compania sa are în prezent trei ceainării în Moscova şi încă două în alte oraşe.

Deşi ruşii sunt unii dintre cei mai mari consumatori de ceai din întreaga lume, aceştia beau ceai în principal acasă, de obicei cu gem, lămâie şi dulciuri. Ca şi în restul Europei, locuitorii ocupaţi ai oraşelor sunt mai predispuşi să ia o cafea la pachet decât să opteze pentru o ceaşcă de ceai.

Dar, având în vedere că Rusia este în conflict cu Occidentul din cauza războiului din Ucraina, chiar şi o simplă ceainărie reflectă modul în care ţara s-a schimbat în ultimii trei ani şi jumătate.

Unul din clienţii Nitka, Kirill, care nu şi-a dat numele de familie, a spus: „ceaiul este… ei bine, este mai degrabă rusesc, cred. Are această căldură şi confort de acasă”.

Kolbasinov a spus că popularitatea crescândă a ceainăriilor sale reprezintă „o întoarcere spre interior”, pe măsură ce Rusia îşi redescoperă propriile tradiţii culturale.

Deşi o parte din ceaiul servit de Nitka este cultivat în Rusia, sancţiunile occidentale împotriva Rusiei au complicat importurile de ceai ale ţării, a spus Kolbasinov. De exemplu, o parte din ceaiul Nitka provine din Nepal, dar sancţiunile au interferat cu lanţurile complexe de aprovizionare care leagă Rusia de ţara sud-asiatică fără ieşire la mare.

O cantitate mult mai mare de ceai provine de la vecinul şi aliatul Rusiei, China, precum şi din Georgia, unde se cultiva o mare parte din ceaiul Uniunii Sovietice înainte de 1991. Niciuna dintre ţări nu a impus sancţiuni Rusiei, iar ambele au extins legăturile economice cu Moscova după 2022.