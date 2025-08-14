Preţurile cafelei şi ceaiului cresc puternic în SUA din cauza tarifelor / ”Preţurile se schimbă atât de repede, încât nu putem retipări meniurile de fiecare dată când cresc”

Deşi indicele preţurilor de consum al Statelor Unite din luna iulie a arătat că preţurile alimentelor au stagnat faţă de luna precedentă, produsele sensibile la tarife, precum boabele de cafea, ceaiurile de specialitate şi condimentele, au înregistrat scumpiri semnificative, ceea ce îngrijorează micile afaceri care le comercializează, transmite CNBC, transmite News.ro.

Potrivit Biroului de Statistică a Muncii din SUA, preţul cafelei a crescut cu 14,5% faţă de anul trecut, ajungând la o medie de 8,41 dolari pe livră.

Jessica Simons, proprietara Bethany’s Coffee Shop din Nebraska, a declarat pentru CNBC că preţurile de achiziţie au urcat cu 18–25% doar din ianuarie.

”A trebuit să punem o taxă suplimentară de 3% pe cafea până reuşim să tipărim meniurile noi. Dar preţurile se schimbă atât de repede încât nu putem retipări de fiecare dată când cresc”, a spus aceasta, adăugând că scumpirile afectează şi alte produse, precum avocado şi roşiile.

Potrivit Tax Foundation, aproape 74% din importurile alimentare ale SUA, în valoare de 163 miliarde de dolari, sunt supuse tarifelor. Pentru companiile care importă produse ce nu pot fi obţinute pe plan intern, precum cafeaua sau apa de cocos, opţiunile de a evita aceste tarife sunt extrem de limitate, a subliniat Josh Teitelbaum, consilier senior la firma Akin.

Anjali Bhargava, fondatoarea Anjali’s Cup, care produce amestecuri de condimente şi ceaiuri inspirate din Ayurveda, spune că tariful de 50% pe ceaiul din India, precum şi taxele pe condimente şi ambalaje, ameninţă să îi distrugă marjele deja reduse.

”Acest tarif forţează o alegere între menţinerea calităţii şi supravieţuirea afacerii, iar multe mici companii nu vor supravieţui acestei alegeri”, a spus Bhargava, adăugând că nu există surse alternative pentru ceaiul organic single-origin Assam pe care îl foloseşte.

Experţii avertizează că efectul tarifelor s-ar putea extinde şi asupra supermarketurilor, influenţând disponibilitatea produselor pe rafturi. Heather Rice, specialist la KPMG, a subliniat că măsurile, combinate cu reducerea programului de ajutor alimentar SNAP, pot afecta prognozele comercianţilor şi ar putea duce la schimbări în diversitatea produselor disponibile pe tot parcursul anului.

Bhargava concluzionează că războiul comercial global ”va răni pe toată lumea”, reducând diversitatea şi autenticitatea pieţei alimentare americane şi punând în pericol supravieţuirea afacerilor mici care oferă produse de calitate.