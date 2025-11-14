G4Media.ro
VIDEO | Mazăre cu cartofi, morcovi și ou, un prânz de Lăsata…

macare de mazare cartofi morcovi si ou posat retete
Foto: G4Food

VIDEO | Mazăre cu cartofi, morcovi și ou, un prânz de Lăsata Secului cu care facem trecerea spre postul Crăciunului

Mazărea este o leguminoasă pe care o puteți folosi cu multă încredere pe perioada postului sau dacă aveți o alimentație vegană. Conține multă proteină, întărește masa musculară și este sățioasă. De Lăsata Secului, cu o zi înainte de începerea postului Crăciunului, vă recomand această mâncărică de mazăre cu cartofi, morcovi și ou, bună și în post, fără ou desigur. Ca să facem o trecere treptată către perioada fără consum de alimente cu proveniență animală.

Ingrediente

500-600 de g de mazăre din conservă

2 cartofi (pot fi albi sau dulci)

1 morcov

1 ceapă

2 linguri pastă de roșii

Mărar uscat și proaspăt

2-3 linguri de ulei de măsline extravirgin

Boia dulce de ardei, sare, piper.

Preparare mâncare de mazăre cu cartofi, morcovi și ou

Se curăță ceapa, se taie mărunt și se călește în ulei câteva minute. Între timp se curăță și se taie morcovul în rondele fine sau cubulețe, se pune la călit peste ceapă.

Se curăță cartofii se taie cuburi mici se pun în cratiță peste restul legumelor, se adaugă apă cât să acopere cartofii, sare, boia, piper și se lasă la fiert cam 15 minute.

Se pun și mazărea din conservă (scursă) și pasta de roșii și se mai fierbe totul câteva minute sau se bagă la cuptor 20 de minute. Să fie scăzută, dar cu ceva sos în care să înmuiem pâine.

La final se pune mărarul tocat mărunt și se închide focul.

Servire

Pregătim câte unul sau două ouă poșate de pesoană și le punem peste mâncarea de mazăre pe farfurie, alături de o salată verde sau de ridichi.

Poftă bună!

