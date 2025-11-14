Fostul senator Mihăiță Dohotar, propus de PNL șef la Departamentul Românilor de Pretutindeni, instituția care împarte banii guvernului la școli, biserici și asociații din străinătate

Conducerea PNL a decis vineri să îl propună pe fostul senator Mihăiță Dohotar șef la Departamentul Românilor de Pretutindeni (DPRP), au declarat pentru G4Media surse liberale.

Mihăiță Dohotar a muncit și locuit în Grecia, după care a devenit senator PNL.

El este și vicepreședintele PNL Diaspora.

DPRP este instituția care împarte fonduri guvernamentale la școli, biserici și asociații ale românilor din străinătate.

În mandatele guvernelor Ciucă și Ciolacu, DPRP a cheltuit sute de milioane de lei pentru biserici românești din străinătate.

Astfel, cu banii guvernului au fost cumpărate catedrale și biserici în Anglia, Franța și Italia.

