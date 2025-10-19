Spargere la Muzeul Luvru de la Paris care a fost imediat închis pe toată durata zilei

Ministra culturii a Franței, Rachida Dati, a scris duminică pe X: “În această dimineață, la deschiderea a avut loc o spargere. Nu sunt victime. Mă aflu la fața locului, alături de echipele muzeului și de poliție. Se fac constatările de rigoare.” Muzeul va fi închis pentru restul zilei.

O utilizatoare pe nume Kaci Benedetti, a postat pe X o fotografie care înfățișează o scară metalică rezemată de un balcon al clădirii de la primul etaj. Autoarea fotografiei povestește că a văzut vizitatori „alergând și lovind ușile de sticlă pentru a ieși”, precum și polițiști încercând să intre pe aceleași uși, dar fără succes, deoarece totul era încuiat. „Nimeni nu are dreptul să intre”, explica ea puțin după ora 10 dimineața.

Potrivit BFMTV, incidentul a avut loc duminică, în jurul orei 9:30 dimineața. Infractorii ar fi sosit în zonă pe scutere T-Max și s-ar fi poziționat pe partea muzeului dinspre Sena, unde în prezent se desfășoară lucrări de construcție.

Folosind un lift extern pentru marfă, aceștia ar fi ajuns la ferestre, pe care le-au spart. În interiorul muzeului, hoții au furat bijuterii, vizând vitrinele cu Napoleon și alți suverani ai Franței, înainte de a fugi.

Muzeul Luvru, situat în centrul capitalei Franței, pe malul râului Sena, a fost vizitat în 2024 de 8,7 milioane vizitatori. Recordul de vizitatori a fost înregistrat în 2018 – 10,2 milioane.

În luna februarie 2025, Muzeul Luvru a anunțat introducerea din 2026 a unei suprataxe pentru vizitatorii din afara Uniunii Europene, ca parte a unui plan de finanțare a lucrărilor de renovare pe timp de 10 ani. Taxa nu a fost încă confirmată.

Președintele Emmanuel Macron a anunțat atunci că Muzeul Luvru va fi supus unei renovări complete pentru a-și reabilita clădirea deteriorată, a îmbunătăți experiența vizitatorilor și a oferi un nou cămin pentru cea mai faimoasă locuitoare a sa, Mona Lisa.

Macron a declarat că planul, denumit „Nouvelle Renaissance – ”, va costa între 700 și 800 de milioane de euro (aproximativ 675 de milioane de lire sterline) și va fi finanțat aproape în întregime „din resursele proprii ale muzeului”, inclusiv din vânzarea biletelor și donații private.