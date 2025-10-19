„Un fel de terapie”: un club de țipat adună londonezii pentru a „se descărca”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Într-o după-amiază rece de luni, în Hyde Park, Londra, un grup mic de oameni se adună lângă fântâna Huntress și discută în șoaptă între ei. Nimic din ceea ce face grupul nu pare neobișnuit pentru trecătorii care plimbă câinii sau aleargă – până când se strâng împreună și unul dintre ei începe numărătoarea inversă, transmite The Guardian.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

La trei, un țipăt colectiv răsună în parc. Explozia de energie durează doar câteva secunde, după care se transformă în râsete. Aveau de gând să o facă o singură dată, dar ajung să țipe din nou – mai tare, a doua oară.

Acesta este London Scream Club, una dintre numeroasele adunări din Marea Britanie unde oamenii se întâlnesc pentru a țipa în aer liber ca formă de eliberare. Un videoclip TikTok cu un grup public care țipă în Minneapolis, SUA, a devenit viral, inspirând apariția unor grupuri similare în Chicago și acum în orașe precum Londra și Birmingham. Participanții respectă câteva reguli simple: „Hidratează-te, respectă limitele corpului tău și, dacă te simți amețit, ia o pauză”, explică Shania Barnes, în vârstă de 23 de ani.

Pentru mulți, nu este vorba doar de zgomot, ci și de conexiune, comunitate și găsirea de noi modalități de a face față stresului. „Este important să interacționezi cu ceilalți”, spune Barnes, studentă la management culinar, care deține și o mică brutărie. „Într-un oraș ca Londra, oamenii sunt constant stresați. Este plăcut să poți elibera energia împreună. Nu este doar un club de țipete, ci și un club social.”

Barnes spune că a înființat grupul pentru a „elibera energia acumulată” din „stresul muncii, al vieții și al faptului de a fi fată”.

„Anul trecut, pe vremea asta, nu aș fi făcut niciodată așa ceva”, spune ea. „Să fii singur, să te chinui să-ți faci prieteni – am simțit toate astea, odată. Poate că încă mai simt asta, dar am vrut să-mi fac prieteni noi.”

Ceea ce a început ca o tendință virală s-a transformat rapid într-un nou tip de „al treilea spațiu” pe care unii membri ai grupului spun că îl căutau: un cadru care nu se învârte în jurul alcoolului sau al cheltuielilor. „Avem nevoie de mai multe cluburi sociale”, spune Barnes. „Nu există multe locuri unde tinerii să poată merge pentru a întâlni alte persoane fără a cheltui bani sau a se simți obligați să bea. Oamenii au cu adevărat nevoie de asta.”

Pentru alții, clubul țipetelor este un experiment de vulnerabilitate. Ikhlas, 20 de ani, studentă la științe politice, spune că a venit după ce a văzut tendința pe TikTok. „Mi-am dat seama că nu am țipat niciodată tare în toată viața mea, așa că am vrut să văd cum ar fi – dacă ar fi o modalitate de a elibera tensiunea?”, spune ea. „Acum câțiva ani, nu mi-aș fi imaginat niciodată că voi veni singură într-un parc și voi țipa alături de străini.”

A descoperit că experiența este neașteptat de eliberatoare. „Ajută la ameliorarea anxietății sociale”, spune ea. „Este distractiv, dar te și întorci acasă simțindu-te revigorat, pentru că ai cunoscut și ai vorbit cu oameni noi. Asta în sine este un fel de terapie.”

Maliha Hussain, 21 de ani, studentă la masterat, a descoperit și ea clubul prin intermediul rețelelor sociale. „Am fost foarte stresată în ultima vreme – ochiul meu continuă să se miște”, spune ea râzând. „Nu pot să țip acasă, părinții mei ar fi confuzi. Dar aici, toată lumea e în aceeași situație. Nimeni nu te judecă.”

Hussain crede că această tendință reflectă dificultatea cu care se confruntă mulți tineri în accesarea serviciilor de sănătate mintală. „Este foarte greu să consulți un terapeut în Marea Britanie. Listele de așteptare ale NHS sunt lungi, iar terapia privată este scumpă”, spune ea. „Venirea aici și eliberarea de stres, chiar dacă nu vorbești despre problemele tale, funcționează pentru oameni.”

Mama lui Shania, Raswella Warburton, în vârstă de 55 de ani, a venit să-și susțină fiica, dar a sfârșit prin a se alătura grupului de țipete. „Persoanele mai în vârstă ar putea crede că țipetele sunt destul de ridicole sau că sunt doar pentru tineri sau pentru persoanele bolnave”, spune ea. „Dar eu chiar am simțit o ușurare.”

Pentru cele mai bune prietene Ottilie Nye și Sarah Craig, în vârstă de 25 și 26 de ani, experiența a fost la fel de cathartică pe cât de distractivă. „Eu nu țip niciodată”, spune Sarah. „La început eram nervoasă pentru că nu știam cum vor reacționa oamenii, dar de fapt a fost destul de eliberator. A fost distractiv să țip împreună cu niște străini, fiecare are propriile probleme, dar ne-am adunat pentru a le da drumul.”

Ottilie, lideră a unui atelier de teatru și educatoare sexuală, spune că cluburile de țipete au rezoneat cu tinerii din „atât de multe motive”: „Starea lumii, toate lucrurile oribile care se întâmplă – uneori ne putem simți fără speranță și suntem condiționați să credem că nu avem voie să simțim asta.”