Extremista pro-rusă Diana Şoşoacă a participat la aniversarea postului de televiziune Russia Today, la care a fost prezent Vladimir Putin / Şoşoacă, la Russia Today: Vor să mă bage la ospiciu pentru că spun adevărul

Europarlamentarul Diana Şoşoacă politician cu discurs extremist, pro-rus și anti-occidental, a fost prezentă la Moscova, unde a participat la a 20-a aniversare a postului Russia Today, la care a fost prezent şi preşedintele Rusiei Vladimir Putin. Potrivit SOS România, Diana Şoşoacă a acordat şi un interviu postului Russia Today în care a susţinut că, după ce i-a fost interzisă candidatura la Preşedinţie, acum autorităţile vor să o ”bage la ospiciu”, fiindcă spune adevărul, transmite News.ro.

”În timp ce autorităţile române sunt depăşite de gestionarea unei tragedii care a lăsat zeci de familii fără adăpost, fără sprijin şi fără speranţă, în urma exploziei devastatoare dintr-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei, o româncă se află, singură, pe scena internaţională, reprezentând vocea unei ţări pe care alţii o vor redusă la tăcere.

Europarlamentarul Diana Iovanovici-Şoşoacă, lider al Partidului S.O.S. România, se află la Moscova, unde a participat, în calitate de invitat oficial, la aniversarea a 20 de ani de existenţă a postului de televiziune Russia Today — un eveniment la care a fost prezent însuşi preşedintele Federaţiei Ruse, Vladimir Putin”, arată SOS România într-u mesaj transmis duminică, intitulat ”România, în ruine.

Diana Şoşoacă, în prima linie a diplomaţiei suverane”, în care gestul lui Şoşoacă e prezentat drept ”un gest de curaj politic, într-un moment în care majoritatea liderilor europeni se ascund în spatele sancţiunilor şi al ipocriziei diplomatice”.

Conform sursei citate, Diana Şoşoacă a fost singurul europarlamentar căruia preşedintele Putin i-a mulţumit personal pentru participare.

Şoşoacă a postat pe pagina sa oficială de Facebook discursul susţinut de Putin la eveniment.

Într-un alt comunicat, partidul Dianei Şoşoacă relatează despre interviul acordat de aceasta postului Russia Today, în care a susţinut că ”trăim într-o dictatură a minciunii şi a manipulării”, iar ”Uniunea Europeană s-a transformat într-o mafie globală care impune gândirea unică, distruge credinţa, cenzurează presa liberă şi persecută pe oricine are curajul să spună adevărul”.

Ea a mai susţinut că „România şi Moldova sunt tratate ca nişte colonii”, în timp ce despre şefa Comisiei Europene Ursula vom der Leyen, a afirmat că „Von der Leyen şi camarila ei trăiesc într-o bulă, rupţi de realitate, în timp ce popoarele Europei suferă”, potrivit comunicatului.

Diana Iovanovici-Şoşoacă a vorbit şi despre situaţia sa.

„După ce mi-au interzis candidatura la preşedinţie şi au încercat să desfiinţeze S.O.S. România, acum vor să mă bage la ospiciu pentru că spun adevărul. Aceasta nu este democraţie – este nazism reînviat”, a susţinut ea.

Context

Diana Șoșoacă a postat pe data de 12 iunie pe rețelele sociale un clip de la Ambasada Rusiei din București, cu imagini de la ceremonia dedicată zilei naționale a Rusiei.

Vizita lui Șoșoacă la Ambasada Rusiei are loc în plin război hibrid declanșat de Kremlin împotriva României.

Serviciile secrete românești, dar și cele din Franța și Italia au acuzat Rusia de interferență în campania electorală pentru alegerile prezidențiale.

CCR i-a interzis Dianei Șoșoacă să candideze la prezidențiale din cauza discursului extremist.

În clipul postat pe rețelele sociale, Șoșoacă a spus că se află la Ambasada Rusiei, ”ca să știe SRI și SIE unde sunt”.