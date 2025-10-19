Reuters: Veniturile Rusiei din vânzările de petrol şi gaze au scăzut cu 21% în octombrie

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Veniturile Rusiei din vânzările de petrol şi gaze ar urma să înregistreze un declin anual de aproximativ 21% în octombrie, la 950 miliarde de ruble (11,7 miliarde de dolari), pe fondul preţurilor mai scăzute şi a aprecierii rublei, arată calculele Reuters, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Aceste venituri sunt cea mai importantă sursă de numerar pentru Kremlin, fiind responsabile pentru aproximativ o treime din totalul veniturilor la bugetul federal în ultimul deceniu. Războiul din Ucraina a determinat Occidentul să introducă mai multe sancţiuni destinate diminuării veniturilor din petrol şi gaze ale Rusiei.

Declinul previzionat sporeşte dificultăţile cu care se confruntă Guvernul de la Moscova, inclusiv majorarea deficitului bugetar.

În ritm lunar, veniturile Rusiei din vânzările de petrol şi gaze ar urma să înregistreze un avans de 63 21% în octombrie, companiile urmând să plătească impozitele pe profit, conform calculelor Reuters. De asemenea, în primele zece luni din acest an veniturile ar urma să înregistreze un declin de aproximativ 20,5%, la 7.560 miliarde de ruble.

Ministerul de Finanţe a estimat iniţial pentru 2025 venituri din vânzările de petrol şi gaze în valoare de 10.940 miliarde de ruble, sau 5% din PIB, dar apoi a înrăutăţit previziunile la 8.320 miliarde de ruble.

Declinul reprezintă o problemă pentru autorităţile de la Moscova, care au majorat semnificativ cheltuieile militare şi de securitate, după invadarea Ucrainei, în februarie 2022.