ISU Bistriţa-Năsăud: Persoanele din blocul unde s-a produs explozia duminică dimineaţa au revenit în locuinţe

Persoanele care locuiesc în blocul din municipiul Bistriţa în care s-a produs o explozie duminică dimineaţa, cel mai probabil ca urmare a unei acumulări de gaze, au revenit în locuinţe, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bistriţa-Năsăud, transmite Agerpres.

În total, au fost evacuate 17 persoane – 16 adulţi şi un minor.

Pe durata intervenţiei, pentru a preveni hipotermia, un microbuz al ISU a fost trimis la faţa locului pentru sprijinul persoanelor evacuate.

„În această dimineaţă, în jurul orei 05:45 pompierii militari din cadrul Detaşamentului de Pompieri Bistriţa au fost solicitaţi să intervină în municipiul Bistriţa, pe Strada Rodnei, la un bloc de locuinţe unde s-a produs o explozie, posibil ca urmare a unei acumulări de gaze naturale, într-un apartament la etajul al doilea. La momentul sosirii echipajelor, nu au fost identificate acumulări de gaze sau monoxid de carbon în urma măsurătorilor efectuate cu detectoare. În apartamentul în care s-a produs explozia a fost identificată o persoană de vârstă înaintată, conştientă şi cooperantă. Victima a fost evaluată medical la faţa locului şi transportată ulterior la UPU SMURD Bistriţa de echipajul de terapie intensivă mobilă, fiind stabilă hemodinamic şi respirator”, a transmis ISU.

Pagubele materiale se rezumă la ferestre sparte şi elemente de mobilier desprinse în interiorul apartamentului unde s-a produs explozia.

Cauza probabilă care a dus la producerea exploziei este în curs de stabilire, o comisie fiind la faţa locului.

Singura persoană care a fost transportată la spital este proprietarul apartamentului în care s-a produs explozia, un pensionar în vârstă de 77 de ani.

Purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Bistriţa, Camelia Strungari, a informat că bărbatul prezenta puseu hipertensiv şi cefalee, fără ale traume sau leziuni.

„Ca urmare a exploziei de pe Strada Rodnei din municipiul Bistriţa, la UPU-SMURD din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Bistriţa a fost adus în această dimineaţă, la ora 6:44, un bărbat în vârstă de 77 de ani, prezentând puseu hipertensiv şi cefalee, fără semne de traumă sau leziuni. Acesta afirmă că era la domiciliu, dormea şi a fost trezit de o bubuitură puternică. Precizează că nu a simţit miros de gaz sau alte substanţe. Bărbatul este stabil hemodinamic, cooperant şi se află în curs de investigaţii medicale”, a precizat reprezentanta unităţii medicale.