Ford recheamă aproape 102.000 de vehicule Taurus în SUA, din cauza riscului de desprindere a unor elemente de pe uşi

Ford Motor a anunţat rechemarea a 101.944 de sedanuri Taurus în Statele Unite, după ce autoritatea americană pentru siguranţa rutieră (NHTSA) a constatat un defect care ar putea duce la desprinderea unor elemente de finisaj ale uşilor în timpul mersului, transmite Reuters, transmite News.ro.

Problema vizează ornamentele de pe stâlpul central (B-pillar) al uşilor şoferului şi pasagerului din faţă, care se pot slăbi şi cădea pe carosabil, generând pericole pentru ceilalţi participanţi la trafic.

Rechemarea se aplică modelelor fabricate între 2016 şi 2019. Ford a precizat că dealerii vor inspecta vehiculele afectate şi vor repara sau înlocui piesele fără costuri pentru proprietari.