Primăria Ploieşti a plătit unui executor judecătoresc o datorie personală de 13.000…

Primăria Ploieşti a plătit unui executor judecătoresc o datorie personală de 13.000 de lei a viceprimarului / Acesta din urmă s-a ales cu o plângere penală pe numele său pentru abuz în serviciu

23 Oct

Primăria Ploieşti a plătit, joi, o sumă de 13.000 de lei către un executor judecătoresc în urma neplăţii de către viceprimarul AUR, Alexandru Săraru, a unor datorii personale, primarul Mihai Poliţeanu făcând pe numele viceprimarului o plângere penală pentru abuz în serviciu, transmite Agerpres.

City managerul Ploieştiului, Sorin Dumitraşcu, a declarat, pentru Agerpres, că viceprimarul Alexandru Săraru a primit cinci popriri pe salariul său, în valoare totală de 24.000 lei, însă a intervenit la o funcţionară de la Serviciul Financiar pentru ca aceasta să nu dea curs acestor popriri şi să îi dea salariul cash.

„El (viceprimarul Săraru – n.r.), când a primit acea poprire, a intervenit la Financiar şi a cerut doamnei care se ocupă de salarizare şi popriri să nu-i facă reţinere, pretinzând că a plătit deja la executor şi a arătat un ordin de plată on hold. (…) După care, în timp, lună de lună, îi tot spunea să nu-i facă reţinerea şi să primească salariu cash. (…) E singurul din primărie, practic, care cerea salariul cash. În timp, au tot venit popriri. Doamna de la Financiar tot îi spunea, el o tot chema la el, ba o influenţă, ba o ameninţa, ba o certa (…), adică cu genul ăsta de influenţă, să nu-i facă reţinerile”, a explicat Dumitraşcu.

Potrivit acestuia, primăria a fost dată în judecată în luna octombrie de către un executor judecătoresc pentru recuperarea banilor care nu i-au fost reţinuţi viceprimarului.

„Executorul ne-a dat în judecată pe noi, primăria, că noi suntem terţul poprit. (…) În momentul ăsta, evident că ne-am dat seama şi i-am făcut imediat reţinerea (din salariu – n.r.). Am luat funcţionarul la întrebări, ne-a spus tot, ne-a arătat schimbul de mesaje, care dovedea că viceprimarul a insistat, ba a rugat-o, ba a ameninţat-o, ba a dezinformat-o, ba a minţit-o, ca să nu-i facă reţinerile acelea. După ce am făcut reţinerea, primarul i-a făcut somaţie cerându-i să plătească toate datoriile în termen de 5 zile, având în vedere că noi, ca şi terţ poprit, primăria, trebuie să plătim. El n-a plătit. Azi am plătit noi diferenţa de vreo 13.000 şi ceva, că i-am reţinut deja 8.000 la ultimul salariu. I-am reţinut jumate din salariu”, a adăugat sursa citată.

Potrivit city managerului, pentru recuperarea sumei de 13.000 de lei plătită de primărie joi, se vor face reţineri din salariul viceprimarului.

În plus, primarul Mihai Poliţeanu a făcut plângere penală pe numele lui Săraru pentru mai multe fapte, între care instigare la abuz în serviciu şi folosirea funcţiei de interes personal, a mai spus Sorin Dumitraşcu.

Totodată, plângerea penală vizează şi două funcţionare din primărie, respectiv casiera şi funcţionara care nu i-a făcut popririle viceprimarului, a mai precizat acesta.

