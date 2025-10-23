Primarul general interimar al Capitalei, despre situaţia blocului avariat de explozie de pe Calea Rahovei: Vom reconstrui imobilele oamenilor, rămânând în proprietatea lor

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Primarul General interimar al Municipiului Bucureşti Stelian Bujduveanu, afirmă, în urma unei discuţii cu premierul Ilie Bolojan şi cu ministrul Dezvoltării Cseke Attila, că actul normativ referitor la situaţia blocului din Calea Rahovei afectat grav de o explozie la sfârşitul săptămânii trecute, va prevedea posibilitatea ca Primăria Capitalei. să poată hotărî să reconstruiască imobile în situaţii de avarie, iar ulterior imobilele să rămână în proprietatea celor afectaţi.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Vom reconstrui imobilele oamenilor, rămânând în proprietatea lor”, a subliniat Bujduveanu, după ce un anunţ al Ministerului Dezvoltării conform căruia oamenii ar fi urmat să fie chiriaşi în blocul reconstruit a provocat nemulţumirea locatarilor, transmite News.ro.

”Discuţia pe care am avut-o cu ministrul Dezvoltării şi cu prim-ministrul este ca în HG-ul pe care urmează să îl adopte Guvernul să existe posibilitatea ca primăriile, în acest caz Primăria Capitalei. să poată hotărî dacă doreşte să reconstruiască imobile în situaţii de avarie”, declară primarul general interimar, Stelian Bujduveanu.

El a explicat că avem procedură pentru a consolida imobile, dar nu avem procedură pentru a interveni în situaţii excepţionale.

Bujduveanu a afirmat că după ce e adoptată HG, va exista un Plan Local de Intervenţie în Situaţii de Urgenţă.

”Prin Planul Local de Intervenţie în Situaţii de Urgenţă vom reconstrui imobilele oamenilor, rămânând în proprietatea lor”, a subliniat Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Bucureştiului.

Conform edilului, familiile afectate de tragedia din Rahova sunt protejate prin cazarea temporară la hotel şi relocarea acestora în locuinţe pe perioadă medie şi lungă, a arătat Stelian Bujduveanu într-o intervenţie televizată.

”Peste 12 familii sunt relocate pe termen lung şi vrem cât mai repede ca toate cele 54 de familii să aibă unde să locuiască pentru următorii ani de zile”, a mai spus primarul Stelian Bujduveanu.

Ministerul Dezvoltării a propus un proiect de act normativ prin care, după reconstruirea blocului afectat de explozie, noile apartamente ar urma să fie date cu chirie foştilor proprietari pe durata întregii vieţi şi pe maximum 20 de ani moştenitorilor minori ai acestora, cu posibilitatea de vânzare dacă locatarii o solicită, lucru care i-a revoltat pe locatarii blocului.

„Am întreaga compasiune pentru aceşti oameni, dar noi venim în sprijinul lor ca să putem reconstrui blocul. Aceasta este prioritatea acum, ca oamenii să-şi primească înapoi apartamentele, să se poată muta, urmând să rezolvăm pe parcurs problema juridică legată de dreptul de proprietate”, a subliniat Cseke Atilla.

Ministerul Dezvoltării a anunţat, marţi, că finanţează demolarea blocului de pe Calea Rahovei din Bucureşti, afectat de explozia din 17 octombrie, şi realizarea unei construcţii noi care ar urma să intre în proprietatea statului, iar noile apartamente să fie date cu chirie foştilor proprietari pe durata întregii vieţi şi pe maximum 20 de ani moştenitorilor minori ai acestora, cu posibilitatea de vânzare dacă foştii proprietari solicită acest lucru. Ministerul menţiona că pentru includerea în program a blocului afectat, sunt necesare atât expertiza tehnică realizată de către experţi tehnici atestaţi pentru rezistenţă mecanică şi stabilitate, cât şi raportul de constatare a cauzei accidentului, întocmit de IGSU.

”Astăzi nu există un cadru legal pentru ca statul român, indiferent prin ce instituţie sau Primăria Generală să poată finanţa reconstrucţia unui bloc demolat. Deci în cazul în care, conform raportului de expertiză, acest bloc ar fi demolat în întregime, nu există o finanţare naţională sau locală posibilă pentru reconstrucţia acestui bloc. Ceea ce am făcut noi în trei zile, lucrând de sâmbătă până marţi, a fost aceea de a crea un proiect de act normativ pe care l-am pus în transparenţă, conform procedurile legale, şi în care creăm această posibilitate, acest cadru legal de finanţare pentru reconstrucţia acestui bloc, în cazul în care, conform raportului tehnic, se va merge pe soluţia demolării sale integrale”, a declarat, mieruri, la Digi 24, ministrul Cseke Attila.

Potrivit ministrului, în acest cadru legal sunt două variante posibile: una în care bugetul de stat, prin Ministerul Dezvoltării, asigură finanţarea pentru reconstrucţia, în aceeaşi configuraţie a blocului, a tuturor apartamentelor şi în care se prevede obligaţia statului (n. red. – care devine astfel proprietar) de a da în chirie până la sfârşitul vieţii locatarilor acel apartament cu posibilitate de vânzare oricând şi introducerea răspunderii celui vinovat de prejudiciul material cauzat şi recuperarea acestuia.

„Este evident că cineva care a produs acest prejudiciu material va trebui să dea o despăgubire egală cu valoarea acelor apartamente. Şi acest lucru se va întâmpla, sigur, când ancheta şi procedura judiciară se finalizează”, a subliniat ministrul.

Cseke Attila a spus că, deocamdată, nu există cadru legal prin care oamenii, revoltaţi că vor ajunge chiriaşi la stat, să poată redeveni proprietari pe locuinţele dintr-o clădire aflată în proprietate a statul, dar a adăugat că va trebui „lucrat pe partea juridică” în acest sens.