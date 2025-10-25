Gimnastică: Sabrina Voinea a căzut de pe bârnă şi s-a clasat pe locul 7, la Campionatul Mondial din Indonezia

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Gimnasta Sabrina Maneca-Voinea s-a clasat pe locul 7, sâmbătă, în finală la bârnă, la Campionatul Mondial din Indonezia, după ce a căzut de pe aparat. Sportiva tricoloră va mai concura în finală la sol, alături de Denisa Golgotă, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Sabrina Maneca-Voinea a fost notată cu 12.533, după ce în calificări obţinea 13.833. Pe podium au urcat Qingying Zhang (China, 15.166), Kaylia Nemour (Algeria, 14.300) şi Aiko Sugihara (Japonia, 14.166).

Tot sâmbătă, Sabrina Maneca-Voinea şi Denisa Golgotă vor evolua în finală la sol. În calificări au fost notate cu 13.666, respectiv 13.333.

La CM din Indonezia, România a fost reprezentată doar în competiţia feminină, însă Anamaria Mihăescu şi Ella Oprea Creţu nu au trecut de calificări.

România a obţinut ultimele medalii la Campionatul Mondial în urmă cu 10 ani, prin Marian Drăgulescu (argint la sărituri) şi Larisa Iordache (bronz la individual-compus), la CM de la Glasgow.

Cei mai medaliaţi gimnaşti români în probe individuale la Campionatele Mondiale sunt Gina Gogean (12 medalii, din care 6 de aur) şi Marian Drăgulescu (10 medalii, din care 8 de aur). Gina Gogean mai are şi trei titluri mondiale cu echipa.

În competiţia din 2025 s-au înscris sportivi din peste 80 de naţiuni, care concurează doar în probe individuale, nu şi pe echipe.

Medaliile de aur în finalele desfăşurate până în prezent sunt:

Masculin

Individual-compus: Daiki Hashimoto (Japonia); sol: Jake Jarman (Marea Britanie); cal cu mânere: Yanming Hong (China); inele: Donnell Whittenburg (SUA); sărituri: Carlos Yulo (Filipine). Ultimele două finale sunt la paralele şi bară fixă.

Feminin

Individual-compus: Angelina Melnikova (AIN); sărituri: Angelina Melnikova; paralele: Kaylia Nemour (Algeria). Ultima finală este la sol.