G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Armata ucraineană anunţă eliberarea satului Torske, important pentru apărarea oraşului Liman

Torske, Ucraina, război, liman
Credit line: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Armata ucraineană anunţă eliberarea satului Torske, important pentru apărarea oraşului Liman

Articole25 Oct 0 comentarii

Armata ucraineană a anunţat sâmbătă că a eliberat satul Torske, care este important pentru apărarea oraşului Liman, informează agenția dpa, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Până la 100 de soldaţi ruşi au fost ucişi şi numeroşi alţi soldaţi au fost capturaţi în timpul asaltului, a precizat Statul Major al armatei ucrainene pe Telegram.

Informaţia nu a putut fi confirmată din sursă independentă, notează dpa.

Torske este un sat situat în nordul regiunii Doneţk. Înainte de război, satul avea o populaţie de puţin peste 1.000 de locuitori, însă la ora actuală el este în mare parte distrus.

La scurt timp după declanşarea războiului, satul a fost capturat de trupele ruse, apoi a fost eliberat de ucraineni în timpul unei ofensive în 2022. Recent, el se afla din nou în mâinile ruşilor.

Torske este important datorită amplasării sale pe un deal pe malul râului Jerebeţ. Acest râu constituie o barieră naturală şi face dificilă avansarea trupelor ruse spre oraşul Liman, situat la numai 13 kilometri mai la vest, precum şi spre ansamblul urban format din oraşele Sloviansk şi Kramatorsk, pe care armata rusă nu a reuşit până acum să le captureze.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Emmanuel Macron anunță că Franța va livra rachete Asters suplimentare Ucrainei „în următoarele zile”

Articole24 Oct • 2.561 vizualizări
0 comentarii

O jurnalistă și un cameraman au fost uciși în Kramatorsk după ce mașina în care se aflau a fost lovită de o dronă rusească

Articole23 Oct • 599 vizualizări
0 comentarii

Țările UE au adoptat cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care include restricții privind deplasarea diplomaților ruși

Articole23 Oct • 469 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.