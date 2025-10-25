Armata ucraineană anunţă eliberarea satului Torske, important pentru apărarea oraşului Liman

Armata ucraineană a anunţat sâmbătă că a eliberat satul Torske, care este important pentru apărarea oraşului Liman, informează agenția dpa, citată de Agerpres.

Până la 100 de soldaţi ruşi au fost ucişi şi numeroşi alţi soldaţi au fost capturaţi în timpul asaltului, a precizat Statul Major al armatei ucrainene pe Telegram.

Informaţia nu a putut fi confirmată din sursă independentă, notează dpa.

Torske este un sat situat în nordul regiunii Doneţk. Înainte de război, satul avea o populaţie de puţin peste 1.000 de locuitori, însă la ora actuală el este în mare parte distrus.

La scurt timp după declanşarea războiului, satul a fost capturat de trupele ruse, apoi a fost eliberat de ucraineni în timpul unei ofensive în 2022. Recent, el se afla din nou în mâinile ruşilor.

Torske este important datorită amplasării sale pe un deal pe malul râului Jerebeţ. Acest râu constituie o barieră naturală şi face dificilă avansarea trupelor ruse spre oraşul Liman, situat la numai 13 kilometri mai la vest, precum şi spre ansamblul urban format din oraşele Sloviansk şi Kramatorsk, pe care armata rusă nu a reuşit până acum să le captureze.