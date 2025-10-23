O jurnalistă și un cameraman au fost uciși în Kramatorsk după ce mașina în care se aflau a fost lovită de o dronă rusească
Jurnalista canalului de televiziune Freedom TV, Olena Gubanova, și cameramanul Evgheni Karmazin au fost uciși în urma unui atac rus cu o dronă Lancet asupra unei mașini civile în Kramatorsk, potrivit suspilne.media, care citează o declarație pe Telegram a șefului administrației militare regionale, Vadim Filașkin.
Jurnaliștii se aflau într-o mașină la o benzinărie când au fost loviți. Corespondentul special Oleksandr Kolicev a supraviețuit și a fost transportat la spital cu răni, potrivit site-ului web al canalului de televiziune „Dim”.
Informația despre moartea jurnaliștilor a fost confirmată și în direct la canalul de televiziune „Freedom”. Prezentatorul Iuri Kulinich a spus că Olena și Evgheni lucrau în „cele mai fierbinți puncte din regiunea Donețk” și a transmis condoleanțe familiilor celor decedați.
„Este o pierdere grea pentru noi toți și pentru întreg jurnalismul ucrainean.”
Olena Gubanova s-a născut în 1982 în Ienakievo, regiunea Donețk. Încă din anii studenției, a lucrat în jurnalism. După absolvirea universității, a lucrat ca prezentatoare la radio „Melodia”, iar mai târziu – la televiziunea regională.
Din martie 2021, Olena a lucrat la canalul de televiziune „Dim”. În iunie 2023, a fost decorată cu Ordinul Prințesei Olga, gradul III.
Evgheni Karmazin s-a născut în Kramatorsk, regiunea Donețk. Din 2022, a lucrat ca operator pentru canalele de televiziune externe ale statului ucrainean. Evgheni avea 33 de ani.
