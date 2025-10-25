G4Media.ro
VIDEO Nicușor Dan: Ca să ai pace trebuie să te pregătești ca să descurajezi războiul / Președintele, huiduit de un grup de oameni

Modernizarea Armatei române este o prioritate în condițiile în care dacă vrei “să ai pace trebuie să te pregătești ca să descurajezi războiul”, a declarat sâmbătă, la Iași, președintele Nicușor Dan, care a participat la manifestările din oraș organizate de Ziua Armatei. De notat că șeful statului a fost huiduit și fluierat în timpul discursului de un grup de oameni, care au scandat “Hoții”.

“Traversăm o perioadă complicată geopolitic în care constatăm că pacea nu este un dat. Nu este suficient să te bați cu pumnii în piept să spui că vrei pace. Trebuie să fii responsabil ca să ai pace. Ca să ai pace trebuie să te pregătești ca să descurajezi războiul”, a afirmat Nicușor Dan.

Șeful statului a afirmat că “modernizarea armatei este o prioritate în aceste momente și de aceea România investește în modernizarea Armatei”.

“Vom aloca suficiente fonduri pentru ca armata să fie pregătită. Vom fi suficient de inteligenți pentru ca aceste fonduri să meargă și în industria națională de apărare, să dezvolte această industrie și să aducă locuri de munca pentru economia națională:, a continuat el, adăugând că “România este protejată azi pentru că avem niște parteneri și avem parteneri pentru că în toată această perioadă am fost serioși în parteneriate pe care le-am avut, inclusiv prin participarea în teatrele de operațiuni”.


 

  1. În toate știrile despre ce a declarat Nicușor Dan la Iași indiferent de subiect, se subliniază și ca președintele a fost huiduit de un grup de oameni. Ce e semnificativ in asta în afară de sămânța de scandal strecurată in text voit sau inocent? Care dintre președinții României, începând chiar cu „întâiul nostru… etc” NU a fost huiduit?
