Emmanuel Macron anunță că Franța va livra rachete Asters suplimentare Ucrainei „în următoarele zile”

Franța va livra în „următoarele zile” rachete antiaeriene Aster „suplimentare” Ucrainei, precum și avioane de vânătoare Mirage, a declarat vineri, 24 octombrie, președintele Emmanuel Macron în fața aliaților Ucrainei reuniți în videoconferință, potrivit BFM TV.

„În zilele următoare vom livra rachete Aster suplimentare, noi programe de formare și noi avioane Mirage”, a declarat el de la Paris, fără a da mai multe detalii.

„Este foarte important să continuăm eforturile de sprijinire a Ucrainei și de exercitare a presiunilor asupra Rusiei”, a subliniat Emmanuel Macron în fața liderilor Coaliției voluntarilor, care reunește 26 de țări, în principal europene.

Până în prezent, Franța a livrat trei avioane Mirage 2000 Ucrainei din cele șase promise, în special din cauza necesității de a instrui piloții ucraineni. Unul dintre avioane a fost doborât în iulie. Rachetele Aster 15 și 30, produse în cooperare între Paris și Roma, funcționează cu dispozitivul SAMP/T MAMBA, un sistem franco-italian de apărare antiaeriană echivalent cu sistemul american Patriot.

Cele două țări au furnizat un număr nespecificat de astfel de rachete ucrainienilor pentru apărarea antiaeriană, care solicită mai multe pentru a se apăra. Reuniunea este coprezidată de prim-ministrul britanic Keir Starmer, alături de președintele ucrainean Volodymyr Zelensky din Londra, și de președintele francez.