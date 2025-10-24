G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Emmanuel Macron anunță că Franța va livra rachete Asters suplimentare Ucrainei „în…

avioane Mirage 2000-5
sursa foto: captura video

Emmanuel Macron anunță că Franța va livra rachete Asters suplimentare Ucrainei „în următoarele zile”

Articole24 Oct • 822 vizualizări 0 comentarii

Franța va livra în „următoarele zile” rachete antiaeriene Aster „suplimentare” Ucrainei, precum și avioane de vânătoare Mirage, a declarat vineri, 24 octombrie, președintele Emmanuel Macron în fața aliaților Ucrainei reuniți în videoconferință, potrivit BFM TV.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„În zilele următoare vom livra rachete Aster suplimentare, noi programe de formare și noi avioane Mirage”, a declarat el de la Paris, fără a da mai multe detalii.

„Este foarte important să continuăm eforturile de sprijinire a Ucrainei și de exercitare a presiunilor asupra Rusiei”, a subliniat Emmanuel Macron în fața liderilor Coaliției voluntarilor, care reunește 26 de țări, în principal europene.

Până în prezent, Franța a livrat trei avioane Mirage 2000 Ucrainei din cele șase promise, în special din cauza necesității de a instrui piloții ucraineni. Unul dintre avioane a fost doborât în iulie. Rachetele Aster 15 și 30, produse în cooperare între Paris și Roma, funcționează cu dispozitivul SAMP/T MAMBA, un sistem franco-italian de apărare antiaeriană echivalent cu sistemul american Patriot.

Cele două țări au furnizat un număr nespecificat de astfel de rachete ucrainienilor pentru apărarea antiaeriană, care solicită mai multe pentru a se apăra. Reuniunea este coprezidată de prim-ministrul britanic Keir Starmer, alături de președintele ucrainean Volodymyr Zelensky din Londra, și de președintele francez.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

O jurnalistă și un cameraman au fost uciși în Kramatorsk după ce mașina în care se aflau a fost lovită de o dronă rusească

Articole23 Oct • 584 vizualizări
0 comentarii

Țările UE au adoptat cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care include restricții privind deplasarea diplomaților ruși

Articole23 Oct • 469 vizualizări
0 comentarii

Cum discursul lui Vladimir Putin despre istorie în Alaska l-a apropiat pe Donald Trump de Ucraina / Liderul de la Casa Albă a ridicat vocea de mai multe ori și, la un moment dat, a amenințat că va pleca (FT, surse)

Articole17 Oct • 3.763 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.