Grindeanu spune că Bolojan pleacă din funcție, dacă România pierde 230 de milioane de euro pentru că n-a rezolvat pensiile magistraților / Nicușor Dan: Suntem înainte de Congresul PSD, astfel de retorică o să mai auzim

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a spus în emisiune la Antena 3 că actuala formă a proiectului pensiilor magistraților nu a îndeplinit condiții de formă pentru a trece de controlul CCR motiv pentru care a propus „formarea unui grupă de lucru” din care să facă parte și reprezentanți ai justiției, astfel încât proiectul să nu întâmpine dificultăți nici pe partea de formă, nici pe fond, pentru ca până în data de 28 noiembrie să treacă de controlul CCR și proiectul să poată fi adoptat în Parlament.

„Am cerut și eu informații. Pe procedura CCR, prima oară se discută despre un proiect dacă îndeplinește condițiile de formă si apoi se intră pe fond. Or, proiectul transmis în forma aceasta a fost respins prima oară pentru că nu îndeplinea condiții de formă. Dar din câte știu există observații și pe fond, de aceea facem analiză… Dacă mergi cu aceeași propunere și mai stai 30 de zile să îți iei avizul de la CCR ai toate șansele ca ceea ce propui să fie din nou respins, iar problema este că depășim termenul 28 noiembrie și pierdem 230 de milioane de euro (referire la asumarea din PNRR privind pensiile speciale – n.red)”, a comentat Grindeanu.

Social-democratul afirmă că acesta este motivul pentru care a venit cu propunerea realizării unui nou proiect, care să implice și părerea unor specialiști din justiție. „Nu a hotărât PSD să organizeze grup de lucru. Am vrut să văd dacă exista disponibilitate de dialog din partea justiției și există. Ca să putem merge mai departe trebuie să găsim soluții, de aceea am propus să facem un grup de lucru al coaliție care să vină cu soluții”, a comentat Grindeanu, cu precizarea că „toată lumea vrea să corecteze această nedreptate, privind vârsta de pensionare și cuantumul pensiei, dar ca să faci aceste lucruri trebuie să și discuți, să ai un dialog”.

Grindeanu a mai spus că nu-l interesează cum interpretează premierul propunerile PSD și că nu urmărește demisia sa, dar că ceea ce-l preocupă este ca „legea să treacă de controlul CCR, pentru că astfel pierdem 230 de milioane de euro”.

„Le voi propune liderilor din coaliției să avem un grup de lucru, am să le spun ce am discutat cu reprezentanți din justiție si am să le propun să începem să lucrăm la un nou proiect să nu mai așteptăm motivarea CCR, să mergem înainte”, a afirmat Grindeanu. El a adăugat că n-a apucat să vorbească cu premierul Ilie Bolojan despre inițiativa sa. „N-am apucat să vorbesc cu premierul. Dar am vorbit și cu liderii USR și cei ai UDMR, toată lumea vrea să ajungem la un numitor comun. Să avem legea și să ne înscriem în acel termen de 28 noiembrie, să nu pierdem cei 230 de milioane de euro”.

Întrebat ce se va întâmpla cu premierul dacă România pierde cei 230 de milioane de euro din PNRR, acesta a răspuns: „va pleca”.

Președintele României Nicușor Dan a fost întrebat la scurt timp cum comentează amenințarea liderului PSD, Sorin Grindeanu. Nicușor Dan a amintit despre Congresul PSD, care are loc în 7 noiembrie, insinuând că Grindeanu ar face aceste declarații pentru propria imagine, având în vedere că va candida să preia președinția partidului. „Suntem înainte de 7 noiembrie. O să mai fie astfel de luări de poziție. E un tip ce retorică pe care l-am mai auzit și care nu mai ține. Dar suntem în democrație și fiecare își face poziționările așa cum consideră”, a spus Nicușor Dan. Șeful statului apreciază că există voință politică în coaliție pentru proiectul de lege care vizează pensiile magistraților, apreciind că în câteva săptămâni se va reveni cu o formă care să treacă de controlul CCR.