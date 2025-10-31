Un grup media apropiat de partidul lui Viktor Orban a achiziţionat tabloidul cel mai citit din Ungaria

Grupul media elveţian Ringier a anunţat vineri că îşi vinde divizia ungară, inclusiv tabloidul cel mai citit din Ungaria, Blikk, grupului Indamedia, considerat apropiat de partidul la putere, Fidesz, informează AFP, preluată de Agerpres.

După revenirea la putere a prim-ministrului naţionalist Viktor Orban în 2010, numeroase media independente fie şi-au încetat activitatea, fie au fost cumpărate de aliaţii lui şi transformate în organe de informare pro-Fidesz, în timp ce media publice au fost constrânse să urmeze linia trasată de guvern.

Anunţul vânzării intervine cu mai puţin de şase luni înainte de alegerile legislative din Ungaria, opoziţia fiind clasată pe primul loc în sondaje.

Blikk este publicaţia cea mai citită din Ungaria şi unul dintre principalele cinci site-uri de informaţie din această ţară din Europa Centrală cu 9,5 milioane de locuitori, atingând circa 3 milioane de cititori în fiecare lună, potrivit Autorităţii Naţionale pentru Media şi Comunicare (NMHH).

Tranzacţia a fost încheiată joi, a precizat Ringier.

În afară de Blikk, ea include publicaţia de duminică Vasarnapi Blikk, un portal de sănătate, precum şi reviste de lifestyle şi pentru femei, precum şi revista Auto Bild.

Liderul opoziţiei, Peter Magyar, a denunţat această vânzare.

„Orban şi aliaţii săi sunt atât de terifiaţi de ideea de a pierde alegerile, încât nu mai încearcă nici măcar să salveze aparenţele”, a scris el pe Facebook, adăugând: „Ei cheltuie sute de miliarde bani publici pentru propagandă şi distrug presa independentă”.

Chiar dacă Indamedia nu face parte din Fundaţia de Presă şi Media din Europa Centrală (KESMA), un grup mediatic pro-Fidesz, el este cu toate acestea considerat apropiat de partidul puterii.

Principala sa publicaţie, Index, a apărut pe prima pagină a presei internaţionale în 2020, după demisia colectivă a redacţiei sale care denunţa presiuni, la câteva luni după ce un puternic om de afaceri pro-Orban a achiziţionat o participare de 50% în Indamedia.

În ultimii ani, Index a publicat mai multe articole critice la adresa unor figuri marcante ale opoziţie ungare, printre care Magyar, citând surse anonime sau documente a căror autenticitate este contestată.