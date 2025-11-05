IPJ Bistrița Năsăud, autosesizare după apariţia unor imagini în care primarul din Livezile pare că ar agresa sexual o angajată/ Edilul susţine că fotografiile sunt făcute cu ajutorul inteligenţei artificiale

Poliţiştii din judeţul Bistriţa-Năsăud anunţă că s-au autosesizat după ce în spaţiul public au apărut imagini în care un primar din judeţ pare că agresează sexual o femeie, faptele având loc chiar în biroul edilului. Traian Simionca, primarul din Livezile, care apare în imaginile distribuite masiv pe reţelele sociale, susţine că acestea sunt realizate cu ajutorul inteligenţei artificiale şi că nu a comis faptele care reies din fotografii. Şi PSD, partidul care l-a susţinut pe edil, a reacţionat public, relatează News.ro.

”În această după-masă, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Bistriţa-Năsăud s-au sesizat din oficiu şi efectuează cercetări sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistriţa, cu privire la comiterea infracţiunilor de agresiune sexuală, ultraj contra bunelor moravuri şi violarea vieţii private”, a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud.

Surse judiciare au confirmat pentru News.ro că investigaţia vizează imaginile în care apare primarul din comuna Livezile, Traian Simionca.

În imaginile distribuite pe internet, acesta pare că agresează sexual o femeie, despre care presa locală afirmă că este o angajată a Primăriei Livezile. Faptele s-ar fi desfăşurat chiar în biroul primarului.

Traian Simionca a susţinut, în declaraţiile date presei locale, că imaginile nu sunt reale, ci sunt create cu ajutorul inteligenţei artificiale.

”Am aflat despre această situaţie prin intermediul reţelelor de socializare şi a presei. Până în acest moment, domnul primar a declarat că acele ipostaze nu sunt reale, iar până la aflarea adevarului, orice am spune ar fi o interpretare care nu ar face bine nimănui. Având în vedere că sunt familii implicate într-un subiect atât de sensibil, până la clarificarea acestei situaţii nu putem să spunem foarte multe. Aşteptăm concluziile autorităţilor şi susţinem derularea unei eventuale anchete corecte, transparente şi obiective”, a transmis, la rândul său, organizaţia PSD Bistriţa-Năsăud, într-un comunicat de presă, citat de presa locală.