STUDIU Programele specializate de canto pot îmbunătăți simptomele și calitatea vieții persoanelor cu boli pulmonare

Cântatul poate îmbunătăți calitatea vieții persoanelor cu boli pulmonare și poate ajuta la reducerea simptomelor, potrivit unui studiu clinic de tip „randomizat-controlat” (cel mai ridicat standard științific), prezentat la Congresul Societății Europene de Pneumologie desfășurat la Amsterdam, Olanda, potrivit MedicalXpress.

Studiul a fost prezentat de profesoara Natasha Smallwood de la Universitatea Monash din Melbourne, Australia.

Prof. Smallwood a explicat: „Senzația de lipsă de aer cronică este un simptom foarte des întâlnit și extrem de deranjant pentru persoanele cu boală pulmonară obstructivă cronică și cu boli pulmonare interstițiale. Totuși, lipsesc opțiuni de tratament sigure, eficiente și acceptabile pentru gestionarea acestui simptom.

Cântatul în grup este din ce în ce mai folosit pentru a gestiona simptome și pentru a îmbunătăți calitatea vieții persoanelor cu afecțiuni neurologice, psihice și respiratorii, dar avem nevoie de mai multe dovezi clare că este benefic, mai ales pentru cei cu boli pulmonare interstițiale.”

Bolile pulmonare interstițiale (ILD) reprezintă un termen general pentru un grup larg de afecțiuni care provoacă cicatrizare și inflamație progresivă a țesutului pulmonar, afectând sute de mii de oameni în lume. Boala pulmonară obstructivă cronică (BPOC) este o afecțiune gravă care afectează aproximativ 400 de milioane de persoane la nivel global.

Studiul SINFONIA a implicat pacienți care au participat timp de 12 săptămâni la o sesiune săptămânală online de cântat în grup (90 de minute) pe Zoom. Programul, dezvoltat și condus de un musicoterapeut acreditat, a inclus exerciții de încălzire, exerciții de respirație, cântat de piese și momente de socializare pentru consolidarea legăturii dintre participanți.

Pentru a facilita participarea, programul a fost livrat online, pacienții primind tablete iPad și abonamente de date gratuite. Printre cântecele interpretate s-au numărat „Can’t Help Falling In Love”, „Let It Be” și „Pack Up Your Troubles”.

Din cei 101 participanți, 50 au făcut parte din grupul de cântat, iar 51 au primit îngrijirea standard (de exemplu: renunțare la fumat, vaccinuri respiratorii, inhalatoare, educație pentru autogestionare, medicamente antifibrotice).

64 de pacienți aveau BPOC, iar 37 boli pulmonare interstițiale.

Pacienții au completat un chestionar numit SF-36, care măsoară calitatea vieții pe opt domenii (inclusiv durere, funcționare socială, sănătate generală și oboseală). Domeniile sunt evaluate de la 0 (cea mai proastă calitate a vieții) la 100 (cea mai bună), apoi se calculează o medie.

Rezultatele au arătat un scor cu 7,4 puncte mai mare la grupul de cântat față de grupul de control.

„Comparativ cu îngrijirea standard, participarea la programul SINFONIA a dus la o calitate a vieții mai bună pentru pacienții cu BPOC sau boli pulmonare interstițiale și cu lipsă de aer cronică. Efectele au fost cele mai evidente la cei care au participat la cel puțin 8 din cele 12 sesiuni”, a explicat prof. Smallwood.

Cele mai mari îmbunătățiri s-au înregistrat în domeniile ce măsurau limitările cauzate de probleme fizice sau emoționale.

De asemenea, au apărut dovezi că femeile, persoanele cu anxietate sau depresie și pacienții care nu au urmat anterior reabilitare pulmonară au beneficiat cel mai mult de programul de cântat online.

„Felul în care cântatul în grup îmbunătățește calitatea vieții nu este încă foarte clar și poate să difere de la un participant la altul. Posibile explicații ar fi un control mai bun al respirației, conexiunea socială sau îmbunătățirea dispoziției”, a adăugat Smallwood.

Dr. Apostolos Bossios, șeful grupului de experți al Societății Europene de Pneumologie pentru bolile căilor respiratorii, astm, BPOC și tuse cronică, de la Institutul Karolinska din Suedia (care nu a fost implicat în studiu), a declarat: „Persoanele cu BPOC și ILD suferă de dificultăți respiratorii cronice, ceea ce le limitează mult viața de zi cu zi. Aceste afecțiuni nu pot fi vindecate, așa că avem nevoie de strategii mai bune pentru ca pacienții să ducă vieți mai sănătoase și mai fericite.

Studiul SINFONIA, primul de acest fel în lume, se adaugă la un număr tot mai mare de dovezi care susțin folosirea metodelor non-medicamente pentru gestionarea unor afecțiuni dificile.

Dacă vom înțelege mai bine cum poate fi integrat cântatul în grup în serviciile medicale deja existente, vom putea face o diferență reală în viețile pacienților cu boli pulmonare precum BPOC și ILD.”