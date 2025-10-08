Nuclearelectrica a semnat două acorduri strategice cu grupul francez EDF pentru retehnologizarea Unităţii 1 de la Cernavodă şi proiectul de Radioizotopi Medicali

Societatea Naţională Nuclearelectrica SA a semnat două acorduri strategice cu grupul francez EDF pentru retehnologizarea Unităţii 1 de la Cernavodă şi proiectul de Radioizotopi Medicali, informează compania printr-un comunicat, transmite Agerpres.

„SN Nuclearelectrica SA (SNN) a semnat ceremonial două acorduri cu filialele grupului francez EDF. Primul acord, semnat cu Arabelle Solutions, vizează avansarea lucrărilor de retehnologizare a Unităţii 1 de la CNE Cernavodă. Al doilea acord, încheiat cu Framatome, se concentrează pe dezvoltarea proiectului de radioizotopi medicali. Aceste acorduri sunt aliniate strategiei de investiţii a SNN şi obiectivului său de a poziţiona industria nucleară românească în avangarda tendinţelor actuale şi viitoare la nivel global, în domeniul nuclear”, se menţionează în comunicat.

Arabelle Solutions va furniza echipamente şi servicii pentru retehnologizarea turbo-generatorului Unităţii 1 a centralei nucleare de la Cernavodă, ca parte a retehnologizării unităţii şi, în consecinţă, a prelungirii duratei sale de viaţă cu încă 30 de ani, începând cu 2029.

Retehnologizarea Unităţii 1 a centralei nucleare de la Cernavodă se află în a doua fază de dezvoltare, axată în principal pe inginerie, achiziţii, autorizaţii, finanţare, planificare şi construcţia infrastructurii. Nuclearelectrica a început deja construcţiile civile pentru retehnologizarea Unităţii 1, care, aşa cum a fost stabilită în timpul celei de-a treia şi ultime etape de implementare, va fi deconectată de la reţea în anul 2027 şi repusă în funcţiune în anul 2029. Aceasta va continua să livreze în siguranţă, 24/7, 5 milioane de MWh/an şi să evite 5 milioane de tone de CO2/an, dezvoltând în acelaşi timp lanţul de aprovizionare şi oferind sute de locuri de muncă, subliniază sursa citată.

„Scopul nostru este să oferim României securitate energetică, energie curată şi standarde de excelenţă prin parteneriate internaţionale, expertiză şi dezvoltare locală şi naţională. Am făcut paşi esenţiali în dezvoltarea proiectelor strategice ale SNN în 2024 şi 2025. Prin strategiile şi proiectele noastre, dorim să contribuim nu numai la securitatea energetică şi la atingerea obiectivelor de decarbonizare şi ESG, ci şi in domeniile în care energia nucleară îşi poate dovedi utilitatea. Ca aspect critic pentru susţinerea tuturor proiectelor noastre, suntem preocupaţi în egală măsură de cultivarea unei noi generaţii de specialişti în România”, a declarat directorul general al Nuclearelectrica, Cosmin Ghiţă, citat în comunicat.

La rândul său, Catherine Cornand, CEO Arabelle Solutions, a subliniat că acest contract reflectă angajamentul companiei de a furniza tehnologii dovedite, fiabile şi inovatoare, care permit operarea în siguranţă şi pe termen lung a activelor nucleare.

„Suntem mândri să susţinem retehnologizarea Unităţii 1 de la Cernavodă, un proiect de importanţă strategică pentru viitorul energetic al României. Acest contract reflectă angajamentul nostru de a furniza tehnologii dovedite, fiabile şi inovatoare, care permit operarea în siguranţă şi pe termen lung a activelor nucleare, furnizând în acelaşi timp generaţiilor viitoare energie electrică fiabilă, cu emisii reduse de carbon”, a explicat Catherine Cornand.

Acordul cu Framatome stabileşte cadrul în care cele două companii vor colabora pentru implementarea producţiei de radioizotopi medicali Lutetiu 177 la CNE Cernavodă, operarea echipamentelor şi infrastructurii rezultate în urma implementării acestui proiect şi, în viitor, dezvoltarea altor proiecte legate de producţia de radioizotopi medicali.

Iniţiat în anul 2024, ca parte a strategiei pe termen lung a Nuclearelectrica de a valorifica avantajele suplimentare ale producţiei de energie nucleară şi de a furniza industriei medicale radioizotopi medicali atât de necesari, proiectul IRIS (Innovative Romanian Isotope System) a intrat acum în implementarea efectivă, obiectivul Nuclearelectrica şi Framatome fiind lansarea serviciului comercial de iradiere în anul 2028.

Potrivit sursei menţionate, peste 10.000 de unităţi medicale din întreaga lume, totalizând aproximativ 49 de milioane de proceduri cu radioizotopi/an şi peste 1.500 de unităţi medicale din UE, cu 10 milioane de proceduri/an, oferă o dimensiune clară a nevoii şi rolului radioizotopilor, prin urmare contribuţia pe care Nuclearelectrica o poate aduce este cu atât mai importantă, Luteţiu 177 fiind un izotop esenţial în tratamentul cancerului.

„Anul 2025 este semnificativ în ceea ce priveşte dezvoltarea şi avansarea proiectelor la Nuclearelectrica. Suntem aliniaţi calendarului nostru stabilit şi fiecare acord este destinat să ducă atât retehnologizarea Unităţii 1, cât şi proiectul IRIS cu un pas înainte spre finalizare. Ne asociem cu profesionişti de top la nivel mondial, precum Arabelle Solutions şi Framatome, pentru a oferi securitate energetică, securitate a aprovizionării, energie curată, prin Retehnologizarea Unităţii 1, dar şi radioizotopi pentru comunitatea medicală, şi, simultan, valoare adăugată pentru acţionarii noştri. Suntem aici pentru a demonstra întreaga gamă benefică a industriei nucleare româneşti”, a precizat Cosmin Ghiţă.

Potrivit directorului general al Framatone, Gregoire Ponchon, acordul subliniază angajamentul Framatome şi Nuclearelectrica de a consolida lanţul de aprovizionare cu radioizotopi care salvează vieţi în Europa şi în întreaga lume.

„Framatome este mândră să îşi valorifice expertiza în lupta împotriva cancerului şi să contribuie la facilitarea accesului în masă la medicina nucleară”, a punctat Gregoire Ponchon.