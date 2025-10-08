G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Cristiano Ronaldo, primul fotbalist miliardar: Cât vrea portughezul să mai joace

Cristiano Ronaldo, omul record pentru nationala Portugaliei.
Cristiano Ronaldo / Sursa foto: STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL / imago sportfotodienst / Profimedia

Cristiano Ronaldo, primul fotbalist miliardar: Cât vrea portughezul să mai joace

Sportz8 Oct 0 comentarii

Cristiano Ronaldo stabilește recorduri și în afara terenului de fotbal, atacantul portughez devenind primul fotbalist miliardar din toate timpurile, transmite Bloomberg.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Ronaldo va împlini 41 de ani, dar vrea să mai joace fotbal câteva sezoane

Sursa citată menționează faptul că Ronaldo are o avere estimată la 1,4 miliarde de dolari, el fiind de altfel inclus oficial în în Bloomberg Billionaires Index — clasamentul care reunește cei mai bogați oameni din lume.

Succesul financiar al lui Ronaldo nu vine însă, așa cum s-ar aștepta unii, doar din cariera de excepție din fotbal, cu toate că a evoluat pentru nume mari precum Manchester United, Real Madrid și Juventus.

Sursa menționată vorbește despre un mix inteligent între contracte de sponsorizare, investiții personale și afaceri proprii.

Contractul semnat în Arabia Saudită este unul fabulos, fără vreo exagerare: 400 de milioane de dolari.

În plus, vorbim despre o țară unde veniturile sportivilor sunt scutite de impozite.

De asemenea, Bloomberg adaugă următorul aspect: contractul cu Al-Nassr include o participație la capitalul clubului și acces la un avion privat. Sunt privilegii care îl poziționează pe CR7 într-o categorie financiară unică chiar și în lumea sportului de elită.

Cu toate că a depășit pragul de un miliard de dolari și că va împlini în curând 41 de ani (n.r. pe 5 februarie), Cristiano Ronaldo nu ia în considerare o retragere din sportul de performanță.

„Cred că pot oferi în continuare mult echipei naționale și fotbalului. Vreau să continui să joc încă câțiva ani, dar nu mulți, ca să fiu sincer.

Filosofia mea este să trăiesc zi de zi și să profit de fiecare antrenament”, a spus Ronaldo la ceremonia Globe Prestige Awards din Portugalia.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.