Cristiano Ronaldo, primul fotbalist miliardar: Cât vrea portughezul să mai joace

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Cristiano Ronaldo stabilește recorduri și în afara terenului de fotbal, atacantul portughez devenind primul fotbalist miliardar din toate timpurile, transmite Bloomberg.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Ronaldo va împlini 41 de ani, dar vrea să mai joace fotbal câteva sezoane

Sursa citată menționează faptul că Ronaldo are o avere estimată la 1,4 miliarde de dolari, el fiind de altfel inclus oficial în în Bloomberg Billionaires Index — clasamentul care reunește cei mai bogați oameni din lume.

Succesul financiar al lui Ronaldo nu vine însă, așa cum s-ar aștepta unii, doar din cariera de excepție din fotbal, cu toate că a evoluat pentru nume mari precum Manchester United, Real Madrid și Juventus.

Sursa menționată vorbește despre un mix inteligent între contracte de sponsorizare, investiții personale și afaceri proprii.

Contractul semnat în Arabia Saudită este unul fabulos, fără vreo exagerare: 400 de milioane de dolari.

În plus, vorbim despre o țară unde veniturile sportivilor sunt scutite de impozite.

De asemenea, Bloomberg adaugă următorul aspect: contractul cu Al-Nassr include o participație la capitalul clubului și acces la un avion privat. Sunt privilegii care îl poziționează pe CR7 într-o categorie financiară unică chiar și în lumea sportului de elită.

Cu toate că a depășit pragul de un miliard de dolari și că va împlini în curând 41 de ani (n.r. pe 5 februarie), Cristiano Ronaldo nu ia în considerare o retragere din sportul de performanță.

„Cred că pot oferi în continuare mult echipei naționale și fotbalului. Vreau să continui să joc încă câțiva ani, dar nu mulți, ca să fiu sincer.

Filosofia mea este să trăiesc zi de zi și să profit de fiecare antrenament”, a spus Ronaldo la ceremonia Globe Prestige Awards din Portugalia.

Cristiano Ronaldo has become football’s first billionaire player with a huge Saudi deal in the twilight of his career@SofiaHCBBG explains how he became one of the world’s wealthiest athletes https://t.co/reXV4CWHaD pic.twitter.com/0XId7qtJm6 — Bloomberg (@business) October 8, 2025

Cristiano Ronaldo has become the first billionaire football player, according to the Bloomberg Billionaires Index, thanks to a huge Saudi deal in the twilight of his career. Here’s how his wealth stacks up: https://t.co/eW1MTtJBPp 📷: Yasser Bakhsh/Getty Images pic.twitter.com/Ve3abAXz0e — Bloomberg (@business) October 8, 2025