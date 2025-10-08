Iranul îi convoacă pe ambasadorii europeni la Teheran, după afirmaţii ale Uniunii Europene şi ţărilor din Golf considerate „intervenţioniste”

Iranul i-a convocat pe ambasadorii europeni la Teheran, după afirmaţii apreciate drept „intervenţioniste” asupra suveranităţii insulelor disputate în strâmtoarea Urmuz şi programului nuclear al ţării, a informat miercuri agenţia de presă locală Isna, preluată de agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Această convocare vine ca urmare a unui comunicat comun al Consiliului de Cooperare al Golfului (CCG) şi Uniunii Europene (UE), după o întrevedere luni în Kuweit, comunicat ce îndemna Iranul „să pună capăt ocupaţiei sale” în cele trei insule din Golf.

Emiratele Arabe Unite revendică insulele Abu Musa, Tunb-ul Mare şi Tunb-ul Mic, la intrarea în strâmtoarea strategică Urmuz, pe unde tranzitează o cincime din petrolul transportat pe cale maritimă la nivel mondial. Iranul consideră că aceste insule fac parte din teritoriul său.

Ministrul-adjunct al afacerilor externe iranian Majid Takht-Ravanchi, i-a convocat pe ambasadorii europeni la Teheran pentru a le exprima „protestul său ferm” în ceea ce priveşte „revendicările fără fundament” ale suveranităţii celor trei insule, a transmis Isna, fără a preciza naţionalitatea ambasadorilor.

De asemenea, Majid Takht-Ravanchi a criticat pasaje din comunicatul comun al CCG şi UE asupra programului nuclear iranian, calificându-le drept „ingerinţă manifestă” şi afirmând că „capacităţile de apărare” iraniene sunt un drept şi o garanţie pentru stabilitatea regională.

Comunicatul îndemna Iranul să reia „deplina sa cooperare” cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA), cooperare pe care Teheranul a suspendat-o după luni de tensiuni şi în urma războiului din iunie cu Israelul. El cerea de asemenea Iranului să se angajeze într-o „detensionare regională şi să limiteze proliferarea de rachete şi drone”.

„UE ar trebui să înceteze să repete acuzaţii false asupra programului nuclear iranian şi mai degrabă să dea socoteală pentru propriul comportament distructiv”, a afirmat Majid Takht-Ravanchi.

Diplomaţia iraniană a declarat luni că nu preconizează „în acest stadiu” să reia negocierile cu ţările europene asupra programului său nuclear, în pofida sancţiunilor ONU restabilite pe 28 septembrie la iniţiativa Franţei, Regatului Unit şi Germaniei.

Programul nuclear iranian afectează puternic de multă vreme relaţiile dintre Iran şi ţările occidentale, cu SUA în frunte, care suspectează, alături de Israel, vechiul inamic al puterii iraniene, că Teheranul încearcă să se doteze cu bomba atomică.

Iranul neagă că ar avea astfel de ambiţii militare, însă insistă asupra dreptului său la energia nucleară în scopuri civile, în special pentru a produce electricitate.