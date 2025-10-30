Primul tronson al Autostrăzii A8 Târgu Neamț – Iași – Ungheni va fi construit de un consorțiu de firme din România și Bulgaria pentru 4,76 miliarde de lei. Firma din Neamț, apropiată de fostul baron PSD Ionel Arsene

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Primul tronson al Autostrăzii A8 Târgu Neamţ – Iaşi – Ungheni va fi construit de o asociere româno – bulgară, a anunţat joi într-un comunicat Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR). Astfel, asocierea de constructori din România şi Bulgaria (Danlin XXL – Groma Hold Ltd – Intertranscom Impex – Evropeiski Patishta) a fost declarată câştigătoare, cu o ofertă de 4,76 miliarde de lei, iar contractul de proiectare şi execuţie poate fi semnat dacă în termen de zece zile nu se depun contestaţii, potrivit Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Compania Danlin XXL e deţinută integral de antreprenorul Dan Amurăriţei din Neamț.

Durata totală de realizare a acestui tronson este de 46 de luni, din care zece luni pentru proiectare şi 36 de luni pentru execuţie lucrări, transmite Agerpres.

Compania Danlin XXL a fost apropiată de fostul baron PSD de Neamț Ionel Arsene, fugar în Italia după o condamnare definitivă pentru corupție.

G4Media a arătat într-o investigație din 2023 că mai multe firme controlate direct sau având legături cu Ginel Vlăsie și gruparea Arsene, printre care și Danlin XXL, câștigă licențe importante de exploatare a balastierelor.

„Constructorul acestui prim tronson al Autostrăzii Moţca – Iaşi – Ungheni şi-a asumat, conform documentaţiei din licitaţie, să prioritizeze execuţia unui segment cu o lungime de 5,5 kilometri pentru a asigura legătura între Moţca, DN 2/secţiunea III a Autostrăzii Unirii – A8, lotul Leghin – Târgu Neamţ şi Autostrada Moldovei A7, secţiunea Bacău – Paşcani. Acest segment trebuie realizat cu prioritate în termen de 12 luni, pentru sincronizarea proiectelor”, a declarat directorul general al CNIR, Gabriel Budescu, citat în comunicat.

Tronsonul 1 Târgu Neamţ (Moţca) – Târgu Frumos, din judeţul Iaşi, are o lungime de 27 de kilometri şi va cuprinde: 36 de poduri şi pasaje, cu o lungime totală de 8,5 kilometri (pasajul de la km 27, în lungime de 1.100 de metri), patru tuneluri – cu o lungime totală de 1,7 kilometri, şi trei noduri rutiere (nod Moţca DN 24, Nod Paşcani DJ 208 şi nod Târgu Frumos DN 28 B).