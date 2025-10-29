Un test rapid de salivă promite să revoluţioneze depistarea insuficienţei cardiace, potrivit unui nou studiu

O echipă de oameni de ştiinţă din Australia a dezvoltat un test rapid de salivă care ar putea revoluţiona depistarea insuficienţei cardiace. Datorită acestui test, screeningul insuficienţei cardiace ar putea deveni mai accesibil, în special în cazul persoanelor din comunităţi mai îndepărtate, cu resurse insuficiente, transmite miercuri agenţia de știri Xinhua, citată de Agerpres.

Oamenii de ştiinţă de la Centrul de Excelenţă în Biologie Sintetică al Consiliului Australian de Cercetare au dezvoltat un biosenzor care poate detecta rapid biomarkerul S100A7 al insuficienţei cardiace în salivă, a declarat centrul într-un comunicat emis miercuri.

Insuficienţa cardiacă afectează 64 de milioane de persoane din întreaga lume, însă metodele actuale de diagnosticare, precum analizele de sânge, evaluările clinice şi tehnologiile de imagistică medicală, sunt adesea costisitoare şi inaccesibile din punct de vedere geografic, ceea ce duce la întârzieri în diagnosticare şi la limitarea opţiunilor de tratament.

„Simptomele timpurii sunt adesea subtile şi nespecifice, ceea ce înseamnă că pacienţii primesc de obicei tratament numai în stadiile avansate ale bolii”, a declarat autoarea principală a studiului, Roxane Mutschler, de la centrul din cadrul Universităţii de Tehnologie din Queensland.

Biomarkerul S100A7 a fost descoperit de echipa profesorului Chamindie Punyadeera de la Universitatea Griffith din Australia. În loc să utilizeze anticorpii naturali ai organismului pentru a detecta problemele, cercetătorii au folosit o tehnică numită „mRNA display” pentru a-şi construi, de la zero, propriile detectoare de proteine.

Ei au creat milioane de versiuni diferite pe care le-au lăsat să concureze pentru a afla care dintre ele se ataşează cel mai bine de markerul insuficienţei cardiace. Cercetătorii au declarat că modelele cu cele mai bune rezultate au fost apoi produse în bacterii.

Persoanele sănătoase au, de obicei, niveluri mai scăzute de S100A7 în salivă, în timp ce pacienţii cu insuficienţă cardiacă prezintă niveluri de aproximativ două ori mai mari, au afirmat cercetătorii. Ei au precizat că testul poate detecta această diferenţă în mod fiabil, ceea ce ar reduce presiunea asupra laboratoarelor de analize sau spitalelor.

Această metodă realizată cu ajutorul biologiei sintetice s-a dovedit mai rapidă şi mai ieftină comparativ cu metodele tradiţionale. Aceeaşi tehnică poate fi utilizată şi pentru depistarea altor boli, prin simpla schimbare a biomarkerului ţintă, conform studiului.