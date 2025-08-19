Autorul atacului de la târgul de Crăciun din orașul german Magdeburg soldat cu şase morţi, pus sub acuzare

Procurorii germani l-au pus marţi sub acuzare pe bărbatul suspectat de uciderea a şase persoane şi rănirea a peste 300 după ce a intrat cu maşina în mulţime la târgul de Crăciun de la Magdeburg în decembrie 2024, relatează agenția de știri dpa, citată de Agerpres.

Acuzatul, un cetăţean saudit în vârstă de 50 de ani identificat drept Taleb A, este vizat de şase capete de acuzare pentru crimă şi pentru tentativă de crimă în cazul a 338 de persoane, printre altele.

Cinci femei cu vârste cuprinse între 45 şi 75 de ani, precum şi un băiat de 9 ani, au murit în acest incident.

Pe 20 decembrie anul trecut, Taleb A a condus o maşină închiriată prin mulţimea adunată la târgul de Crăciun aglomerat. Atacul a durat doar ceva mai mult de un minut, autovehiculul atingând o viteză de până la 48 km pe oră, susţin autorităţile.

Nu se ştie încă data la care va începe procesul. Un tribunal temporar este construit pe domeniul statului la Magdeburg şi se aşteaptă ca lucrările să se încheie în septembrie.

Acuzatul rămâne între timp în custodia autorităţilor. Un raport psihiatric a fost comandat pentru a evalua dacă acesta este responsabil de faptele sale.

Anchetatorii susţin că atacul a fost plănuit cu minuţiozitate timp de mai multe săptămâni. Nu au fost identificaţi complici.

Înainte de atac, Taleb A a lucrat ca medic într-un spital psihiatric, unde a tratat infractori. În februarie s-a aflat că un coleg de-ai săi a exprimat preocupări privind starea sa psihică cu luni de zile înainte de atac şi le-a sesizat superiorilor.

Mai multe agenţii de securitate l-au avut în atenţie în trecut, dar în cele din urmă a reuşit să evite o monitorizare strânsă, fiind clasificat drept un oponent al extremismului islamist, notează dpa.