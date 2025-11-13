Thailanda înăsprește legislația privind alcoolul / Ce riscuri implică acest lucru pentru turiști

Thailanda înăsprește din nou, începând cu în luna noiembrie, legislația privind alcoolul, vizând de această dată consumatorii. Astfel, începând cu 8 noiembrie, cumpărarea și consumul de alcool sunt interzise între orele 14:00 și 17:00 și între miezul nopții și ora 11:00, cu excepția majorității hotelurilor și a anumitor locuri de agrement și turistice înregistrate în mod corespunzător, potrivit Le Figaro.

Thailanda are o legislație mult mai restrictivă decât Europa. Însă, anterior, legislația privind alcoolul se aplica doar vânzării. De acum înainte, consumul poate fi sancționat cu o amendă de 10.000 de bahti, respectiv 270 de euro.

Concret, consumul de alcool într-un bar, restaurant sau loc public este interzis și se pedepsește cu această amendă severă. Cu toate acestea, hotelurile internaționale, aeroporturile și anumite stabilimente ar putea obține o derogare. În practică, un turist ar putea fi sancționat într-un bar chiar dacă și-a cumpărat băutura înainte de ora interzisă.

Potrivit autorităților, acest nou amendament (Alcohol Control Act B.E 2568) vizează reducerea exceselor anumitor turiști, în special în Phuket și Pattaya, și menținerea ordinii publice. Cu toate acestea, în contextul unei puternice încetiniri a turismului în țară (se vorbește despre o scădere de 6% până la 33 de milioane de turiști în 2025), profesioniștii din sectorul restaurantelor sunt îngrijorați de impactul unei astfel de măsuri asupra atractivității Thailandei.

În realitate, se pare că această legislație oferă polițiștilor thailandezi un nou instrument represiv pentru a contracara comportamentul celor care tulbură ordinea publică.