G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Zelenski, înaintea summitului Trump – Putin: „Ne bazăm pe America” / „Într-adevăr,…

Trump, Zelenski, Vatican
Credit line: Handout / AFP / Profimedia

Zelenski, înaintea summitului Trump – Putin: „Ne bazăm pe America” / „Într-adevăr, miza este mare”

Articole15 Aug 0 comentarii

„Ne bazăm pe America”, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski. El a publicat o declarație pe rețelele de socializare la scurt timp după ce Donald Trump a plecat spre Alaska, unde se va întâlni cu Vladimir Putin, transmite Sky News.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Zelenski nu a fost invitat la întâlnire, Trump afirmând în cursul săptămânii că Zelenski a avut ani de întâlniri și nu a reușit să pună capăt războiului.

În noua declarație, Zelenski afirmă că Kievul își întărește linia frontului în jurul orașului Pokrovsk, important din punct de vedere strategic.

Liderul ucrainean spune că așteaptă să primească astăzi un raport al serviciilor secrete privind „intențiile actuale ale părții ruse” și pregătirile Moscovei pentru întâlnirea din Alaska.

„Într-adevăr, miza este mare”, spune el, referindu-se la postarea anterioară a lui Trump pe rețelele de socializare.

Zelenski continuă: „Esential este ca această întâlnire să deschidă o cale reală către o pace justă și o discuție substanțială între liderii din formatul trilateral – Ucraina, Statele Unite și partea rusă”.

„Este timpul să punem capăt războiului, iar Rusia trebuie să ia măsurile necesare.

Ne bazăm pe America.

„Suntem gata, ca întotdeauna, să lucrăm cât mai productiv posibil.”

În declarație, Zelenski mai spune că Kievul își întărește linia frontului în jurul orașului Pokrovsk, important din punct de vedere strategic. El spune că unitățile din Brigăzile 79 și 82 de asalt aerian au operat „eficient” în est.

Dar s-a luat decizia de a întări și mai mult mai multe zone din regiunea Donețk.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Ucraina a doborât 63 de drone ruseşti înaintea summitului Trump – Putin din Alaska

Articole15 Aug • 149 vizualizări
0 comentarii

Trump: Putin „nu se va pune cu mine”

Articole14 Aug • 491 vizualizări
2 comentarii

Nicușor Dan va participa miercuri, prin videoconferință, la summitul Coaliției susținătorilor Ucrainei

Articole12 Aug • 517 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.