Zelenski, înaintea summitului Trump – Putin: „Ne bazăm pe America” / „Într-adevăr, miza este mare”

„Ne bazăm pe America”, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski. El a publicat o declarație pe rețelele de socializare la scurt timp după ce Donald Trump a plecat spre Alaska, unde se va întâlni cu Vladimir Putin, transmite Sky News.

Zelenski nu a fost invitat la întâlnire, Trump afirmând în cursul săptămânii că Zelenski a avut ani de întâlniri și nu a reușit să pună capăt războiului.

În noua declarație, Zelenski afirmă că Kievul își întărește linia frontului în jurul orașului Pokrovsk, important din punct de vedere strategic.

Liderul ucrainean spune că așteaptă să primească astăzi un raport al serviciilor secrete privind „intențiile actuale ale părții ruse” și pregătirile Moscovei pentru întâlnirea din Alaska.

„Într-adevăr, miza este mare”, spune el, referindu-se la postarea anterioară a lui Trump pe rețelele de socializare.

Zelenski continuă: „Esential este ca această întâlnire să deschidă o cale reală către o pace justă și o discuție substanțială între liderii din formatul trilateral – Ucraina, Statele Unite și partea rusă”.

„Este timpul să punem capăt războiului, iar Rusia trebuie să ia măsurile necesare.

Ne bazăm pe America.

„Suntem gata, ca întotdeauna, să lucrăm cât mai productiv posibil.”

În declarație, Zelenski mai spune că Kievul își întărește linia frontului în jurul orașului Pokrovsk, important din punct de vedere strategic. El spune că unitățile din Brigăzile 79 și 82 de asalt aerian au operat „eficient” în est.

Dar s-a luat decizia de a întări și mai mult mai multe zone din regiunea Donețk.