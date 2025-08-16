Reacție din Europa după summitul Trump-Putin: „1-0 pentru Putin, nimic pentru Ucraina și Europa”

Wolfgang Ischinger, fost preşedinte al Conferinţei de Securitate de la Munchen (MSC), s-a declarat dezamăgit de rezultatul întâlnirii între preşedinţii american şi rus, Donald Trump şi Vladimir Putin, desfăşurată în Alaska, relatează sâmbătă DPA, transmite Agerpres.

”Niciun progres real – în mod clar 1:0 pentru Putin – nicio sancţiune nouă. Pentru ucraineni: nimic. Pentru Europa: profund dezamăgitor”, a scris fostul înalt diplomat pe platforma X.

El a afirmat că Putin a obţinut primirea cu covorul roşu din partea lui Trump, în timp ce liderul de la Casa Albă nu a primit nimic în schimb. ”Aşa cum mă temeam, nu există nicio încetare a focului şi nicio pace”, a adăugat Ischinger.

Summitul Trump-Putin de la Anchorage nu s-a soldat cu rezultate concrete, cei doi lideri încheindu-şi întâlnirea fără a face vreo declaraţie despre o posibilă încetare a focului în Ucraina.

În declaraţia de la finalul summitului, preşedintele american a vorbit despre acorduri asupra unor puncte importante, dar nu a oferit detalii.

La rândul său, liderul de la Kremlin a menţionat acorduri despre care a spus că ar putea fi un punct de pornire pentru o soluţie la conflictul din Ucraina.