Donald Trump ameninţă Rusia cu sancţiuni economice, dacă Putin refuză un armistiţiu / Președintele SUA ameninţă şi Ucraina cu sancţiuni / ”Noi vrem un sfârşit”

27 Aug

Preşedintele american Donald Trump anunţă marţi că este pregătit să impună sancţiuni economice Rusiei, dacă preşedintele rus Vladimir Putin refuză să accepte un armistiţiu şi ameninţă cu consecinţe grave, relatează Reuters, transmite News.ro.

”Noi vrem un sfârşit. Avem sancţiuni economice. Spun economice, pentru că nu ne vom lansa într-un război mondial”. declară locatarul Casei Albe.

El ameninţă şi Ucraina cu sancţiuni.

Preşedintele american face aceste declaraţii la aproape două săptămâni de la o întâlnire cu omologul săiu de la Kremlin în Alaska.

