A început numărătoarea voturilor în Republica Moldova: primele rezultate după 30% din secții numărate / PAS are 40,15%, Blocul Patriotic: 31,33%
UPDATE, ora 22.21
Rezultate după ce voturile din 30% din secțiile de votare au fost numărate:
PAS: 40,15%
Blocul Patriotic: 31,33%
Alternativa: 7,43%
PPDA: 7,30%
Partidul Nostru: 6,64%
Până acum au fost numărate 213 mii de voturi
UPDATE, ora 22.07
Rezultate după ce voturile din 20% din secțiile de votare au fost numărate:
PAS: 38,52%
Blocul Patriotic: 33,43%
PPDA: 7,49%
Alternativa: 6,80%
Partidul Nostru: 6,79%
PP PSDE: 1,32%
UPDATE, ora 21.53
10% din voturi numărate:
Blocul Patriotic: 37,17%
PAS: 35,49%
PPDA: 7,52%
Alternativa: 6,19%
Partidul Nostru: 6,38%
PP PSDE: 1,72%
Articolul inițial:
Blocul Patriotic condus de fostul președinte Igor Dodon are un procent de 39,5% după numărarea a 6,6% din procesele verbale.
Urmează PAS (32,8%), PPDA (7,19%) și ”Alternativa” (6,75%)
