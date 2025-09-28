A început numărătoarea voturilor în Republica Moldova: primele rezultate după 30% din secții numărate / PAS are 40,15%, Blocul Patriotic: 31,33%

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

UPDATE, ora 22.21

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Rezultate după ce voturile din 30% din secțiile de votare au fost numărate:

PAS: 40,15%

Blocul Patriotic: 31,33%

Alternativa: 7,43%

PPDA: 7,30%

Partidul Nostru: 6,64%

Până acum au fost numărate 213 mii de voturi

UPDATE, ora 22.07

Rezultate după ce voturile din 20% din secțiile de votare au fost numărate:

PAS: 38,52%

Blocul Patriotic: 33,43%

PPDA: 7,49%

Alternativa: 6,80%

Partidul Nostru: 6,79%

PP PSDE: 1,32%

UPDATE, ora 21.53

10% din voturi numărate:

Blocul Patriotic: 37,17%

PAS: 35,49%

PPDA: 7,52%

Alternativa: 6,19%

Partidul Nostru: 6,38%

PP PSDE: 1,72%

Articolul inițial:

Blocul Patriotic condus de fostul președinte Igor Dodon are un procent de 39,5% după numărarea a 6,6% din procesele verbale.

Urmează PAS (32,8%), PPDA (7,19%) și ”Alternativa” (6,75%)