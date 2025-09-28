G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

A început numărătoarea voturilor în Republica Moldova: primele rezultate după 30% din…

Alegeri moldova
Sursa foto: INQUAM Photos Octav Ganea

A început numărătoarea voturilor în Republica Moldova: primele rezultate după 30% din secții numărate / PAS are 40,15%, Blocul Patriotic: 31,33%

Articole28 Sep • 4.387 vizualizări 0 comentarii

UPDATE, ora 22.21

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Rezultate după ce voturile din 30% din secțiile de votare au fost numărate:

PAS: 40,15%

Blocul Patriotic: 31,33%

Alternativa: 7,43%

PPDA: 7,30%

Partidul Nostru: 6,64%

Până acum au fost numărate 213 mii de voturi

UPDATE, ora 22.07

Rezultate după ce voturile din 20% din secțiile de votare au fost numărate:

PAS: 38,52%

Blocul Patriotic: 33,43%

PPDA: 7,49%

Alternativa: 6,80%

Partidul Nostru: 6,79%

PP PSDE:  1,32%

UPDATE, ora 21.53

10% din voturi numărate:

Blocul Patriotic: 37,17%

PAS: 35,49%

PPDA: 7,52%

Alternativa: 6,19%

Partidul Nostru: 6,38%

PP PSDE:  1,72%

Articolul inițial:

Blocul Patriotic condus de fostul președinte Igor Dodon are un procent de 39,5% după numărarea a 6,6% din procesele verbale.

Urmează PAS (32,8%), PPDA (7,19%) și ”Alternativa” (6,75%)

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Alegeri în Moldova: poliția anunță că sunt grupuri care vor să organizeze ample proteste după miezul nopții / ”Îndemnǎm cetǎțenii să-și analizeze deciziile și acțiunile”

Articole28 Sep • 1.491 vizualizări
0 comentarii

Cozi pe podul de acces din Transnistria spre Moldova, verificările durează peste 30 de minute / Șapte cazuri de transport organizat al alegătorilor din Transnistria, transmite Promo-LEX

Articole28 Sep • 353 vizualizări
0 comentarii

Președinta Republicii Moldova avertizează cu privire la amestecul „fără precedent” al Rusiei în alegerile legislative: „Federația Rusă dorește să controleze Republica Moldova începând din toamnă”

Articole30 Iul 2025
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.