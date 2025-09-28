G4Media.ro
FCSB bate Oţelul Galaţi: 1-0 / A doua victorie a bucureștenilor din…

FCSB bate Oţelul Galaţi: 1-0 / A doua victorie a bucureștenilor din acest sezon

Echipa bucureşteană FCSB a reuşit a doua victorie stagională învingând duminică seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Oţelul Galaţi, în etapa a 11-a din Superligă, transmite News.ro.

Gălăţenii au trimis peste poartă în minutul 7, prin Andrezinho, iar replica gazdelor a venit de la lovitura de cap a lui Mamadou Thiam, din minutul 20. Graovac a părăsit terenul accidentat în minutul 35, iar Târnovanu a respins şutul lui Pedro Nuno din minutul 45+1. La pauză bucureştenii au mai efectuat trei schimbări şi unul dintre jucătorii nou-intraţi, Juri Cisotti, a fost faultat în careu de portarul Dur-Bozoancă, iar arbitrul Ionuţ Coza a acordat penalti. A transformat de la punctul cu var Florin Tănase şi roş-albaştrii conduceau cu 1-0 din minutul 48. Bîrligea a trimis pe lângă poartă în minutul 61, irosind o şansă uriaşă de majorarea a scorului, apoi a urmat ocazia lui Stoian, care a şutat, din careu, la colţul lung însă Dur-Bozoancă a blocat.

Pe final arbitrul Ionuţ Coza a mai dictat un penalti, în minutul 85, însă după verificarea VAR a anulat decizia. Roş-albaştrii au mai avut o bară, la Miculescu, în minutul 90+3 şi FCSB – Oţelul s-a terminat cu victoria gazdelor, 1-0. Elevii lui Charalambous reuşesc abia a doua lor victorie din campionat şi sunt pe locul 11, cu 10 puncte. Oţelul e pe locul 10, cu 13 puncte.

FCSB: Târnovanu – Pantea, Ngezana, Graovac (Chiricheş 35), Radunovic – Baba Alhassan (Edjouma 46), F. Tănase – M. Toma (Al. Stoian 46), Olaru, Mamadou Thiam (Cisotti 46) – Bîrligea (Miculescu 75). ANTRENOR: Elias Charalambous

OŢELUL: Dur-Bozoancă – Zhelev, Zivulic, Murria Soriano, Conrado Holz – Joao Lameira, Joao Paulo – D. Sandu (M. Frunză 66), Pedro Nuno (A. Ciobanu 90), Andrezinho (Paulinho 66) – Patrick. ANTRENOR: Laszlo Balint

Cartonaşe galbene: Baba Alhassan 29, Ngezana 63 / Patrick 79

Arbitri: Ionuţ Coza – Sebastian Gheorghe, Adrian Vornicu

Arbitru VAR: Cătălin Popa – Claudiu Marcu

Tags: , , ,
