Alegeri în Moldova: poliția anunță că sunt grupuri care vor să organizeze ample proteste după miezul nopții / ”Îndemnǎm cetǎțenii să-și analizeze deciziile și acțiunile”
Poliția Națională din republica Moldova anunță cǎ deține informații în legătură cu unele grupuri de persoane care ar intenționa, începând cu miezul nopții și pe parcursul zilei de mâine, ”organizarea de dezordini și destabilizări în capitalǎ, în cadrul unui protest anunțat pentru mâine”.
”Precizăm cǎ forțele de ordine nu vor admite încălcări ale legii, perturbarea ordinii publice, punerea în pericol a cetățenilor, precum și periclitarea securității naționale”, precizează forțele de ordine.
Poliția amintește organizatorilor cǎ poartă răspundere pentru desfășurarea evenimentelor anunțate și face apel la responsabilitatea acestora.
”Îndemnǎm cetǎțenii să-și analizeze deciziile și acțiunile și să nu accepte implicarea lor în acțiuni ilegale pentru care riscǎ răspundere penalǎ”, anunță poliția din Republica Moldova.
