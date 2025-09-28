G4Media.ro
Cozi pe podul de acces din Transnistria spre Moldova, verificările durează peste…

transnistria, moldova, tiraspol, rusia, ucraina, granita, frontiera
Foto: Sergei GAPON / AFP

Cozi pe podul de acces din Transnistria spre Moldova, verificările durează peste 30 de minute / Șapte cazuri de transport organizat al alegătorilor din Transnistria, transmite Promo-LEX

Articole28 Sep • 189 vizualizări 0 comentarii

Nicolae Panfil, șeful misiunii Promo-LEX, a declarat pentru G4Media, că, până la ora 14:30, în secțiile de votare din Republica Moldova și din străinătate, 247 din cele peste 300 de incidente raportate au fost până acum verificate:

Între acestea se numără:

  • ⁠ ⁠85 de cazuri de neasigurare a secretului votului, în mare parte prin fotografierea buletinului de vot,
  • ⁠ ⁠30 de cazuri de votare nejustificată în grup,
  • ⁠ ⁠26 de deficiențe în listele electorale,
  • ⁠ ⁠10 cazuri de filmare a procesului electoral sau tentativă de filmare (inclusiv a alegătorilor) de către reprezentanții concurenților,
  • ⁠ ⁠9 cazuri în care reprezentanții concurenților electorali au întâmpinat dificultăți de acces în secții,
  • ⁠ ⁠7 cazuri de transportare organizată a alegătorilor, majoritatea raportate în contextul secțiilor de votare pentru alegătorii din regiunea Transnistriană,
  • ⁠ ⁠6 cazuri de dificultăți sau deficiențe în funcționarea sistemului informațional automatizat.

Nicolae Panfil a atras atenția asupra cozilor de pe podurile de acces către malul drept al Nistrului, accentuate și de faptul că în unele cazuri verificarea unei persoane durează până la 30-40 de minute.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

