Cozi pe podul de acces din Transnistria spre Moldova, verificările durează peste 30 de minute / Șapte cazuri de transport organizat al alegătorilor din Transnistria, transmite Promo-LEX
Nicolae Panfil, șeful misiunii Promo-LEX, a declarat pentru G4Media, că, până la ora 14:30, în secțiile de votare din Republica Moldova și din străinătate, 247 din cele peste 300 de incidente raportate au fost până acum verificate:
Între acestea se numără:
- 85 de cazuri de neasigurare a secretului votului, în mare parte prin fotografierea buletinului de vot,
- 30 de cazuri de votare nejustificată în grup,
- 26 de deficiențe în listele electorale,
- 10 cazuri de filmare a procesului electoral sau tentativă de filmare (inclusiv a alegătorilor) de către reprezentanții concurenților,
- 9 cazuri în care reprezentanții concurenților electorali au întâmpinat dificultăți de acces în secții,
- 7 cazuri de transportare organizată a alegătorilor, majoritatea raportate în contextul secțiilor de votare pentru alegătorii din regiunea Transnistriană,
- 6 cazuri de dificultăți sau deficiențe în funcționarea sistemului informațional automatizat.
Nicolae Panfil a atras atenția asupra cozilor de pe podurile de acces către malul drept al Nistrului, accentuate și de faptul că în unele cazuri verificarea unei persoane durează până la 30-40 de minute.
