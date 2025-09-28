Primarul New Yorkului, Eric Adams, anunţă că abandonează cursa pentru realegerea sa

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Primarul aflat la sfârşit de mandat al New Yorkului, Eric Adams, a anunţat duminica aceasta că abandonează cursa pentru realegerea sa, cu puţin mai mult de o lună înaintea unui scrutin supravegheat îndeaproape de preşedintele Donald Trump, informează AFP, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„În pofida a tot ce am reuşit, nu-mi pot continua campania pentru realegerea mea”, a declarat Eric Adams într-o înregistrare video postată pe reţeaua socială X, fragilizat de acuzaţii de corupţie şi care intenţiona să candideze ca independent.

„Am fost acuzat pe nedrept pentru că am luptat pentru acest oraş (…), speculaţiile mediatice constante cu privire la viitorul meu şi decizia consiliului de finanţare a campaniei de a reţine milioane de dolari au subminat capacitatea mea de a aduna fondurile necesare pentru o campanie serioasă”, a adăugat el.

Primul primar al New Yorkului inculpat în timpul exercitării mandatului său, Eric Adams, figură politică atipică, provenit din aripa dreaptă a Partidului Democrat, pledase nevinovat în septembrie 2024 pentru corupţie şi finanţare ilegală a campaniei, într-un dosar implicând Turcia.

Edilul democrat a susţinut timp de luni de zile că problemele sale judiciare sunt cauzate de dezacordurile sale asupra imigraţiei cu preşedintele precedent Joe Biden şi a operat o apropiere cu administraţia preşedintelui Trump.

În februarie, Departamentul Justiţiei a ordonat procurorilor să anuleze inculparea sa.

În aprilie, Eric Adams a anunţat că va candida pentru un al doilea mandat ca independent pentru a ocoli alegerile primare democrate, câştigate de Ziran Mamdani, 33 de ani, în faţa lui Andrew Cuomo, 67 de ani, fost guvernator al New Yorkului.

Însă, de mai multe săptămâni, media americane evocau discuţii între Eric Adams şi administraţia Trump pentru ca acesta să se retragă în folosul lui Cuomo, şi el candidat independent.

Primarul aflat la sfârşit de mandat a formulat, în înregistrarea sa video, critici voalate contra lui Mamdani, afirmând: „O schimbare majoră este binevenită şi necesară, dar să nu aveţi încredere în cei care pretind că răspunsul este de a distruge chiar sistemul pe care noi l-am construit de-a lungul generaţiilor. Aceasta nu este o schimbare, acesta este haosul”.

Acest tânăr parlamentar new-yorkez, născut în Uganda, îşi face campanie denunţând costul ridicat al vieţii, promiţând locuinţe, autobuze şi creşe gratuite. El se prezintă ca „socialist”.

În urmă cu două săptămâni, preşedintele american Donald Trump a atacat-o pe guvernatoarea democrată a statului New York, Kathy Hochul, pentru că aceasta şi-a exprimat susţinerea în alegerile municipale din New York pentru Zohran Mamdani, candidat al aripii de stânga a Partidului Democrat şi pe care Trump l-a calificat drept „mic comunist”.

Zohran Mamdani va candida în alegerile municipale din 4 noiembrie şi împotriva candidatului republican Curtis Sliwa.