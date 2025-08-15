Ucraina a doborât 63 de drone ruseşti înaintea summitului Trump – Putin din Alaska

Forţele aeriene ale Ucrainei au raportat doborârea a 63 de drone lansate de Rusia înspre teritoriului ucrainean în noaptea de joi spre vineri, zi în care se preconizează că preşedintele SUA, Donald Trump, şi omologul său rus, Vladimir Putin, se vor întâlni în Alaska, informează agenția EFE, citată de Agerpres.

Conform informaţiilor transmise de forţele aeriene ucrainene pe contul lor de Telegram, doborârea dronelor a fost realizată de aviaţie şi de unităţi mobile de război electronic şi de foc.

Cele 63 de drone lansate în estul şi nordul Ucrainei erau sisteme de atac, inclusiv modelul „Shahed” de fabricaţie iraniană, precum şi alte tipuri, transmite Agerpres.

Comunicatul militar a informat, de asemenea, că Rusia a folosit două rachete balistice şi un total de 97 de drone, astfel încât s-a înregistrat impactul a 34 de drone în 13 puncte de pe teritoriul ţării.

Atacul are loc în momentul în care se preconizează că vineri, la ora 19:00 GMT, va începe la baza americană din apropiere de Anchorage, în Alaska, întâlnirea preşedinţilor Donald Trump şi Vladimir Putin cu privire la conflictul ruso-ucrainean.