Partidul extremist AUR, acuzații la adresa președintelui Nicușor Dan: România nu are…

Partidul extremist AUR, acuzații la adresa președintelui Nicușor Dan: România nu are nevoie de un preşedinte turist

Purtătorul de cuvânt al formațiunii extremiste AUR, Dan Tanasă, afirmă că Nicuşor Dan „arată clar că nu vrea şi nu poate să fie preşedintele tuturor românilor” și că România nu are nevoie de un preşedinte turist care „nu se deranjează să vină la festivităţile de la Constanţa”, relatează Agerpres.

„Ministrul Apărării recunoaşte: şeful statului e ‘într-o perioadă de concedii’ şi nu se deranjează să vină la festivităţile de la Constanţa. De la începutul mandatului, Nicuşor Dan arată clar că nu vrea şi nu poate să fie preşedintele tuturor românilor. Săptămâni întregi trec cu agenda oficială goală, fără nicio activitate publică. Nu l-am văzut la sinistraţii din Suceava şi Neamţ. Nu a fost la Cotroceni la evenimentele oficiale. Nu s-a obosit nici să vină la funeraliile fostului preşedinte Ion Iliescu. În schimb, şi-a găsit timp pentru o vizită neoficială în Republica Moldova, să facă campanie pentru Maia Sandu, braţ la braţ cu PAS, partidul care îşi bate joc de românii din Basarabia şi pune interdicţii politicienilor incomozi”, a declarat, vineri, Tanasă, într-un comunicat de presă.

Potrivit acestuia, preşedintele Nicuşor Dan „reuşeşte performanţa de a fi mai absent decât Iohannis” în timp ce românii „se luptă cu nepăsarea unei guvernări rupte de realitate”.

Tags:
  1. :))))) :)))))) O să “mă râd”. Candidatul Haur a fost un “candidat turist” ! Așa ca ciocul mic!

  2. Mah,voi urmariti traseul Georgetei. E din Cipru in Uk pe banii nostrii si ai lui Putin. Asa ca swugeti.io mah puti.nis.sti penibili.

