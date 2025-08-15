G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Fiul controversatului afacerist moldovean Veaceaslav Platon ar fi fost reținut de Interpol…

Veaceaslav Platon/ Inchisoare
Screenshot

Fiul controversatului afacerist moldovean Veaceaslav Platon ar fi fost reținut de Interpol în Spania, pentru trafic de droguri

Articole15 Aug 0 comentarii

Egor Platon – fiul controversatului om de afaceri moldovean Veaceslav Platon, aflat la Londra, unde se ascunde de justiției din Republica Moldova – ar fi fost reținut de Interpol, în Spania, relatează zdg.md.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Potrivit surselor ZdG, Egor Platon (30 de ani) era dat în urmărire internațională, fiind vizat într-un dosar privind traficul de droguri. A fost reținută și concubina sa, ucraineanca Alina Fiodorov (29 de ani).

În 2019, Egor Platon a fost reținut și apoi eliberat, fiind implicat într-o schemă de trafic de droguri prin intermediul magazinelor online. Citește mai mult pe zdg.md.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Bancherul moldovean Veaceslav Platon, condamnat în lipsă în Rusia la 24 de ani de închisoare pentru însuşirea şi scoaterea ilegală din Rusia a 600 de milioane de dolari

Articole25 Iul 2025 • 487 vizualizări
0 comentarii

Omul de afaceri moldovean Veaceslav Platon va aşteapta după gratii judecarea extrădării / Justiţia din Marea Britanie i-a refuzat eliberarea pe cauţiune

Articole21 Mar 2025
0 comentarii

Veaceslav Platon, un alt oligarh fugar cercetat penal în Republica Moldova, a povestit cum a făcut primul milion de dolari la 20 de ani. El vrea să se implice în politica de la Chişinău, dar fără să revină în ţară

Articole10 Mar 2024
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.