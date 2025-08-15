Fiul controversatului afacerist moldovean Veaceaslav Platon ar fi fost reținut de Interpol în Spania, pentru trafic de droguri

Egor Platon – fiul controversatului om de afaceri moldovean Veaceslav Platon, aflat la Londra, unde se ascunde de justiției din Republica Moldova – ar fi fost reținut de Interpol, în Spania, relatează zdg.md.

Potrivit surselor ZdG, Egor Platon (30 de ani) era dat în urmărire internațională, fiind vizat într-un dosar privind traficul de droguri. A fost reținută și concubina sa, ucraineanca Alina Fiodorov (29 de ani).

În 2019, Egor Platon a fost reținut și apoi eliberat, fiind implicat într-o schemă de trafic de droguri prin intermediul magazinelor online. Citește mai mult pe zdg.md.