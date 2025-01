Universal Music îi răspunde lui Drake, spunând că acesta „încearcă să folosească procesul juridic pentru a reduce la tăcere expresia creativă a unui artist”

„Universal Music Group a răspuns pe 15 ianuarie la un proces de defăimare intentat de Drake, transmite Music Business Worldwide.

În cadrul procesului, artistul acuză UMG de promovarea unei „narațiuni false și malițioase” despre el prin conținutul versurilor, al ilustrației single-ului și al videoclipului pentru piesa disidentă a lui Kendrick Lamar Not Like Us.

Procesul a fost intentat la doar câteva ore după ce Drake, prin intermediul companiei sale Frozen Moments LLC, a retras o petiție legală anterioară împotriva Universal Music Group și Spotify, care acuza companiile de o schemă de „umflare artificială” a piesei dis a lui Kendrick Lamar, Not Like Us.

Ca răspuns la procesul de defăimare, un purtător de cuvânt al Universal Music Group a declarat pentru MBW că, „nu numai că aceste afirmații nu sunt adevărate, dar ideea că am căuta să afectăm reputația oricărui artist – cu atât mai puțin a lui Drake – este ilogică”.

Purtătorul de cuvânt al UMG a adăugat că societatea „va apăra energic acest litigiu pentru a ne proteja oamenii și reputația”.

„Nu numai că aceste afirmații nu sunt adevărate, dar ideea că am căuta să afectăm reputația oricărui artist – cu atât mai puțin a lui Drake – este ilogică. Am investit masiv în muzica lui, iar angajații noștri din întreaga lume au lucrat neobosit timp de mulți ani pentru a-l ajuta să obțină un succes comercial și financiar personal istoric”, a declarat purtătorul de cuvânt al UMG.

Acesta a mai adăugat: „De-a lungul carierei sale, Drake a folosit în mod intenționat și cu succes UMG pentru a-și distribui muzica pentru a se angaja în «rap battles» convențional scandaloase pentru a-și exprima sentimentele față de alți artiști.”

„El încearcă acum să folosească procesul juridic pentru a reduce la tăcere expresia creativă a unui artist și pentru a solicita daune de la UMG pentru distribuirea muzicii acelui artist.”

„Nu ne-am angajat și nu ne angajăm în defăimare – împotriva niciunui individ. În același timp, vom apăra energic acest litigiu pentru a ne proteja oamenii și reputația, precum și orice artist care ar putea deveni în mod direct sau indirect o țintă frivolă de litigiu pentru că nu a făcut nimic mai mult decât să scrie o melodie.”

Echipa lui Drake susține în plângere că lansarea și promovarea piesei au dus la „amenințarea fizică a siguranței lui Drake”, precum și la „bombardamentul de hărțuire online” și, ca atare, „se teme pentru siguranța și securitatea sa, a familiei și prietenilor săi”.

În altă parte în plângere, Drake susține că „procesul nu este despre artistul care a creat Not Like Us. În schimb, este în întregime despre UMG, compania muzicală care a decis să publice, să promoveze, să exploateze și să monetizeze acuzații despre care a înțeles că sunt nu numai false, ci și periculoase”.

Puteți citi dosarul în întregime aici.

O declarație emisă de echipa juridică a lui Drake de la Willkie Farr & Gallagher LLP spune: „Drake a intentat un proces împotriva casei sale de discuri, Universal Music Group, pentru a trage UMG la răspundere pentru promovarea cu bună știință a acuzațiilor false și defăimătoare împotriva sa.

„Începând cu 4 mai 2024 și în fiecare zi de atunci, UMG și-a folosit resursele masive ca cea mai puternică companie muzicală din lume pentru a ridica un mesaj periculos și inflamator care a fost conceput pentru a asasina caracterul lui Drake și a dus la violență reală la ușa lui Drake.”

„UMG vrea ca publicul să creadă că aceasta este o luptă între rapperi, dar acest proces nu este intentat împotriva lui Kendrick Lamar. Acest proces dezvăluie consecințele umane și comerciale ale faptului că UMG pune profiturile mai presus de siguranța și bunăstarea artiștilor săi și pune în lumină manipularea artiștilor și a publicului în scopul câștigului corporativ.”

Petiția inițială, depusă în noiembrie 2024, dar retrasă săptămâna aceasta, susținea că UMG „a lansat o campanie de manipulare și saturare a serviciilor de streaming și a undelor radio cu un cântec, Not Like Us, pentru a face ca acel cântec să devină viral, inclusiv prin utilizarea «roboților» și a acordurilor de plată pentru redare”.

De asemenea, petiția susține că „UMG a perceput de la Spotify tarife de licență cu 30% mai mici decât tarifele sale obișnuite pentru Not Like Us, în schimbul recomandării afirmative de către Spotify a cântecului către utilizatorii care caută alte cântece și artiști fără legătură cu acesta”.

Acesta a continuat să pretindă: „UMG și Spotify nu au dezvăluit că Spotify a primit compensații de orice fel în schimbul recomandării cântecului”. Luna trecută, ca răspuns la afirmațiile lui Drake cu privire la o rată cu 30% mai mică în schimbul recomandărilor, un purtător de cuvânt al Spotify a declarat pentru MBW: „Spotify nu are niciun stimulent economic pentru ca utilizatorii să difuzeze Not Like Us în detrimentul vreunei piese a lui Drake.”

Atât Drake, cât și Kendrick își lansează piesele prin intermediul UMG și filialele sale Republic Records și, respectiv, Interscope.

Piesa Not Like Us (Interscope), înregistrată de Lamar, a fost lansată pe 4 mai 2024, în cadrul unui beef cu Drake, ca parte a unei serii de trei piese diss, toate lansate la câteva zile distanță (celelalte piese sunt Euphoria și Meet The Grahams).

Piesa a ajuns pe locul 1 în Hot 100, marcând al patrulea loc 1 în SUA al lui Lamar și al doilea în acel an, după Like That de Future, Metro Boomin & Kendrick Lamar, care a ajuns pe locul 1 în aprilie. Piesa a marcat, de asemenea, primul nr.1 în SUA pentru producătorul Not Like Us , Mustard.Music Business Worldwide