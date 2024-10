Universal Music utilizează un instrument AI de clonare a vocii pentru a crea versiunea în limba spaniolă a hitului „Rockin’ Around The Christmas Tree”

În cursul verii, Universal Music Group (UMG) a încheiat un parteneriat strategic cu SoundLabs, o companie de tehnologie a inteligenței artificiale, axat pe instrumente cu pregătire „etică” pentru creatorii de muzică, relatează Music Business Worldwide.

Planul era ca SoundLab, fondată de BT, producător, compozitor, dezvoltator de software și artist electronic nominalizat la premiile Grammy, să echipeze artiștii și producătorii UMG cu tehnologia inteligenței artificiale prin intermediul plug-in-ului său vocal „MicDrop” AI.

A fost anunțată acum prima lansare bazată pe inteligență artificială din cadrul acestui parteneriat: o versiune în limba spaniolă a hitului emblematic de sărbători al Brendei Lee, Rockin’ Around The Christmas Tree, înregistrat pentru prima dată în urmă cu 66 de ani.

Rockin’ Around The Christmas Tree a fost în topul US Hot 100 timp de trei săptămâni anul trecut – la peste 50 de ani după ce a fost înregistrat și lansat pentru prima dată (în 1958) de vedeta în vârstă de 13 ani de atunci.

Noua versiune, Noche Buena y Navidad, a fost produsă de Auero Baqueiro, câștigător al Latin Grammy. Aceasta folosește muzica originală și vocea de fundal, înlocuind în același timp vocea principală originală a lui Lee cu o voce nou tradusă în limba spaniolă.

Piesa a fost lansată pe 25 octombrie prin intermediul MCA Nashville și UMe, divizia globală de catalog a UMG.

Vocea nouă pentru Noche Buena y Navidad a fost creată folosind plug-in-ul audio MicDrop al SoundLabs AI, care permite unui utilizator să își transforme vocea într-o altă voce sau instrument.

În parteneriat cu UMG, SoundLabs creează modele vocale oficiale de „fidelitate ultra-înaltă” pentru artiști, folosind propriile lor date vocale pentru formare, „oferindu-le în același timp aprobarea artistică deplină și controlul asupra rezultatului”.

UMG susține că lansarea marchează prima dată când o companie muzicală a folosit „AI antrenat etic” pentru a lansa o nouă versiune lingvistică a unui cântec clasic, despre care spune că a fost „creat în mod responsabil cu implicarea și autorizarea artistului”.

Universal a fost un jucător proeminent în spațiul AI în ultimii doi ani.

În octombrie anul trecut, UMG a încheiat un parteneriat cu BandLab Technologies pentru ceea ce au descris ca fiind „o relație strategică expansivă, prima din industrie, concentrată pe inteligența artificială”.

Iar în luna august a anului trecut, YouTube și UMG au format un parteneriat pentru a dezvolta împreună instrumente de inteligență artificială. Luna aceasta, președintele și directorul general al UMG, Sir Lucian Grainge, a fost numit pe lista AI Power List 2024 a Business Insider.

Sunt atât de impresionată de această nouă versiune în spaniolă a piesei «Rockin» Around The Christmas Tree«, care a fost creată cu ajutorul inteligenței artificiale”, a declarat Brenda Lee.

„De-a lungul carierei mele, am interpretat și înregistrat multe melodii în diferite limbi, dar nu am înregistrat niciodată »Rockin«» în spaniolă, ceea ce mi-ar fi plăcut să fac. Să scot acum acest lucru este destul de incredibil și sunt fericită să prezint cântecul fanilor într-un mod nou.”

A adăugat președintele și directorul general al UMe, Bruce Resnikoff: „Suntem încântați să lucrăm cu Brenda Lee pentru a face din «Rockin» Around The Christmas Tree” primul cântec clasic tradus în mod responsabil într-o altă limbă cu puterea inteligenței artificiale.

„Suntem, de asemenea, foarte încântați de posibilitățile acestei tehnologii emergente și așteptăm cu nerăbdare să valorificăm capacitățile sale pentru a introduce noi materiale create și aprobate de artiștii noștri.” UMG Nashville Chair & CEO, Cindy Mabe, a declarat: „În momentul în care auzi vocea iconică a Brendei Lee pe Rockin’ Around The Christmas Tree știi că este începutul oficial al Crăciunului.

”Hit-ul global a atins oameni din întreaga lume și a păstrat acest spirit tânăr de 13 ani de Crăciun capturat într-o capsulă a timpului. Suntem cu toții foarte încântați de această nouă versiune spaniolă creată cu ajutorul inteligenței artificiale din acea voce legendară și aprobată de Brenda Lee însăși pentru a ajuta la celebrarea acestui clasic durabil și atemporal.”

Fondatorul SoundLabs, BT, a declarat „Acest proiect a fost o vitrină extrem de interesantă pentru MicDrop, plugin-ul nostru voce-voce în timp real. ”Formarea unui model bazat pe Brenda Lee, în vârstă de 13 ani, folosind masterizări originale, a fost atât o provocare plină de satisfacții, cât și o descoperire creativă. Suntem încântați de modul în care această tehnologie insuflă o nouă viață unui iubit clasic de Crăciun, îmbinând inovația cu tradiția într-un mod cu adevărat uman.”

UMG a remarcat vineri că sprijină legislația bipartizană introdusă în Congresul SUA pentru a proteja vocea și asemănarea vizuală a persoanelor fizice de recreările neautorizate generate de calculator, folosind AI generativ și alte tehnologii, cum ar fi deepfakes și clone de voce / imagine.

Proiectul de lege, cunoscut sub numele de „NO FAKES Act” (S. 4875 în Senat și H.R. 9551 în Camera Reprezentanților a SUA) are sprijinul întregii comunități creative.

Recent, Brenda Lee s-a alăturat sutelor de artiști, compozitori și alți creatori care susțin legislația într-o scrisoare deschisă publicată de Human Artistry Campaign, organizația globală care susține IA responsabilă.