MrBeast renunță la instrumentul său pe bază de AI pentru YouTube după reacții negative ale creatorilor

MrBeast a eliminat un generator de thumbnail-uri pentru YouTube care folosea inteligența artificială (AI) după reacțiile negative ale creatorilor, transmite BBC.

Onul cu cei mai mulți abonați de pe YouTube, pe numele său real Jimmy Donaldson, a lansat instrumentul săptămâna trecută și a declarat că intenția sa a fost „de a ajuta creatorii mai mici să realizeze thumbnailuri mai bune”.

Dar el a recunoscut că „a ratat ținta” după ce a fost criticat de alți YouTuberi de renume, printre care PointCrow și Jacksepticeye, care au afirmat că instrumentul „fură” munca creatorilor.

Într-o postare pe X, MrBeast a declarat că a decis să elimine instrumentul de pe platforma sa de analiză YouTube Viewstats și că îl va înlocui cu linkuri către artiști umani disponibili pentru comenzi.

Hey! Thanks for all your feedback on the ViewStats AI thumbnail tool, we pulled it and added a funnel for creators to find real thumbnail artists to commission pic.twitter.com/ICrB8NFyuC

— MrBeast (@MrBeast) June 27, 2025