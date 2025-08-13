Ministrul Finanțelor: În pachetul 3 trebuie să gândim şi măsuri de relansare / Să regândim, spre exemplu, modul în care tratăm investiţiile străine, au scăzut cu 30%

Recesiunea poate fi evitată prin investiţii şi prin absorbţia fondurilor europene, iar în pachetul 3 trebuie gândite măsuri de relansare, a declarat, miercuri seara, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, transmite Agerpres.

„În pachetul 3 trebuie să gândim măsuri de relansare. Trebuie, în paralel cu toate măsurile, să avem în vedere şi măsuri de relansare, care sunt variate. Unele măsuri de relansare nu înseamnă neapărat un efort major bugetar. Înseamnă să regândim, spre exemplu, modul în care tratăm investiţiile străine. Investiţiile străine au scăzut cu 30%. Poate că e momentul să regândim modul în care filtrăm aceste investiţii străine. Să punem în acest filtru pe care îl facem al investiţiilor străine mai mult accent pe dezvoltarea economică. Ţinând, bineînţeles, cont de pericolele de securitate pe care filtrul, respectiv CEISD (Comisia pentru examinarea investiţiilor străine directe n.r), acel consiliu care funcţionează la Guvern, le ia în calcul. Dar poate că mărim un pic plafoanele respective. Nu mai filtrăm toate investiţiile de peste 2 milioane de euro. Poate ne gândim la un filtru mai înalt sau, în anumite locuri, la absenţa filtrului, acolo unde nu avem un pericol iminent sau o ameninţare iminentă, astfel încât această filtrare să dureze mai puţin, să coste mai puţin şi să fie mai eficientă”, a explicat Nazare.

El a vorbit şi despre un mecanism prin care un investitor să discute cu un singur punct de contact în Guvern pentru a-şi promova o investiţie şi să depună cererea de investiţii într-un singur loc.

„Poate, spre exemplu, gândim un mecanism, despre care eu am mai vorbit şi chiar avem în lucru un memorandum, în care un investitor să discute cu un singur punct de contact în Guvern. Să nu trebuiască să alerge între ministere pentru a-şi promova o investiţie. Să depună cererea de investiţii într-un singur loc, la punctul unic de contact şi să vină ministerele să-şi delege oameni să proceseze această cerere.(…) Acest mecanism, crearea mecanismului e în lucru”, a subliniat ministrul Finanţelor, la Antena 3.

El a reiterat că trebuie să fim pregătiţi pentru o recesiune, în condiţiile în care patru ani la rând am avut o creştere economică în decelerare, în scădere.

„Când ai o creştere firavă de 0,3%, e o chestiune de responsabilitate şi o chestiune normală să te aştepţi, mai ales, având în vedere contextul general, că poţi să ai şi o contracţie. Nu înseamnă că se va întâmpla, nu înseamnă că ne dorim acest lucru, nu înseamnă că nu facem eforturi să evităm această situaţie, dar trebuie să fim pregătiţi şi pentru o situaţie în care…(…) Să fim pregătiţi înseamnă, vă spun un lucru, cea mai bună reţetă pe care o avem la dispoziţie şi pe care din punctul meu de vedere nu o folosim suficient, sunt fondurile europene. Fie că e vorba de PNRR, fie că e vorba de sume rambursabile sau nerambursabile, fie că e vorba de Coeziune, sunt instrumente pe care le avem la dispoziţie, care reprezintă şansa noastră de a trece prin această perioadă de un an jumate fără să avem o contracţie majoră. Trebuie doar să le cheltuim. Adică toţi ordonatorii de credite care au bani la dispoziţie trebuie să îi folosească. Şi nu doar cei din împrumut, ci mai ales cei nerambursabili, cei din granturi, banii pe care nu îi dăm înapoi şi pe care nu-i împrumutăm”, a punctat Alexandru Nazare.