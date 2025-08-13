Ministrul Sănătății: Vom lansa un program-pilot în spitale, integrând asigurările private în serviciile publice

Conducerea Ministerului Sănătăţii s-a întâlnit miercuri cu reprezentanţii Uniunii Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR), în contextul colaborării pentru realizarea primei Strategii Naţionale de screening şi prevenţie pe patologii pentru următorii cinci ani, transmite Agerpres.

”O întâlnire deosebit de importantă între reprezentanţii Ministerului Sănătăţii şi ai Uniunii Naţionale a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR), în contextul colaborării pentru realizarea primei Strategii Naţionale de screening şi prevenţie pe patologii pentru următorii cinci ani. Este un moment semnificativ pentru sănătatea publică şi o dovadă că, atunci când ne unim forţele, putem construi politici care schimbă vieţi”, se arată pe pagina de Facebook a Ministerului Sănătăţii.

Această strategie reuneşte, pentru prima dată la acest nivel, toţi actorii relevanţi din domeniul sănătăţii – instituţii publice, sector privat, organizaţii profesionale şi societatea civilă – într-un grup de lucru dedicat, precizează MS.

”UNSAR s-a alăturat acestui demers, aducând expertiza necesară pentru a contura o abordare integrată şi eficientă. Cred cu tărie în complementaritatea dintre sistemul public şi cel privat de sănătate. Acolo unde resursele publice nu sunt suficiente, sistemul privat trebuie să vină în sprijinul pacienţilor. Pentru a testa acest model, vom lansa un program-pilot în spitalele din Târgu Mureş, Bistriţa, Vâlcea şi Timişoara, integrând asigurările private în serviciile publice. Prin această colaborare fără precedent, aducem prevenţia şi diagnosticul precoce în prim-plan, reducem inechităţile şi garantăm acces real la îngrijire pentru toţi pacienţii. Acesta este un angajament ferm din partea mea şi a întregii echipe a Ministerului Sănătăţii pentru un sistem medical mai accesibil, mai eficient şi mai centrat pe pacient. Pacienţii trebuie să ştie că nu sunt singuri – suntem aici, zi de zi, pentru ei şi vom merge până la capăt cu aceste schimbări. Încrederea ne face bine!”, a transmis ministrul Alexandru Rogobete.