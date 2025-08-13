Ilie Bolojan: În autorităţile centrale trebuie făcută o analiză, există spaţii de reducere a cheltuielilor de personal destul de importante / Nu este normal să luăm alte măsuri care-i apasă pe români, în timp ce tolerăm în aparatul central oameni care nu-şi fac datoria

În toate autorităţile de la nivel central trebuie făcută o analiză în toamna acestui an, trebuie să fie calculat corect personalul, deoarece există spaţii de reducere a cheltuielilor de personal destul de importante, a declarat prim-ministrul Ilie Bolojan, transmite Agerpres.

El a răspuns astfel întrebat despre măsurile care vizează reducerea de cheltuieli, incluzând şi reduceri de personal din aparatul central, în urma discuţiilor purtate cu reprezentanţii celor 36 de instituţii aflate în subordonarea Guvernului, discuţii în urma cărora premierul a solicitat planuri de măsuri până pe 22 august.

„În toate instituţiile centrale trebuie făcută o analiză, la fel cum îi obligă această componentă a pachetului 2 pe colegii noştri din administraţia locală să-şi facă analiza în administraţia locală. Nu le putem cere administraţiilor locale din România să-şi adune oamenii, dacă noi în central nu facem acelaşi lucru. Şi acest lucru pe care l-am făcut astăzi cu autorităţile din coordonarea directă trebuie făcut în toate ministerele, în toate autorităţile şi asta se va face în toamna acestui an „, a declarat Ilie Bolojan, miercuri seară, la Digi 24.

Acesta a subliniat că acest proces nu este unul simplu.

„Deci, prima dată se face analiză, de fapt, ce trebuie să facem, trebuie să calculăm corect personalul. Nu mai putem să stăm, de exemplu, cu instituţii în care avem în ţară 330 de oameni şi avem în aparatul central tot cam atâţia oameni. Adică piramida este dată peste cap, şi uneori, cei care, teoretic, conduc şi supraveghează sunt cât cei care lucrează, lucru care nu funcţionează nicăieri. Serviciile suport nu pot depăşi o treime, 20% – 25%, din serviciile de specialitate. Şi atunci când acest calcul corect se face vom fi în situaţia în care în anumite instituţii personalul va trebui redus şi s-ar putea ca în alte instituţii să avem nevoie de personal suplimentar”, a declarat Bolojan.

Premierul a subliniat, ca o concluzie, că per ansamblu există „spaţii de reducere a cheltuielilor de personal destul de importante”.

„Şi fiecare om care primeşte un salariu din sectorul public şi nu-şi justifică munca, face de două ori un lucru rău, consumă nişte bani pe care îi colectăm de la cetăţeni (…) sunt banii pe care-i colectăm de la oamenii care muncesc în România şi e bine să nu ne batem joc de aceşti bani şi să-i folosim corespunzător. Şi al doilea rău pe care-l face, în sistemul public, pentru că gândiţi-vă că în fiecare birou, în fiecare clădire administrativă sunt oameni care lucrează, niciun om care lucrează, când vede că un coleg nu vine la serviciu, nu-şi face datoria, nu are nicio motivaţie personală să-şi facă treaba aşa cum se cuvine”, a declarat Bolojan.

Şeful Executivul a punctat că „nu este normal să mărim taxe, să luăm alte măsuri care-i apasă pe românii de rând, în timp ce tolerăm în aparatul central oameni care nu-şi fac datoria”.

„Asta va trebui să facem, dar, v-am spus, nu este un lucru care se poate face de pe o zi pe alta. Am considerat că prima dată trebuie să înceapă aparatul guvernamental care este în subordinea directă a Guvernului, în coordonarea premierului, şi după aceea sunt convins că şi ministerele vor face acelaşi lucru pentru că nu este altă posibilitate. Asta înseamnă că trebuie să comasăm unele agenţii, altele trebuie desfiinţate, avem aceste posibilităţi, şi sunt convins că se vor vedea economiile, dar nu de pe o zi pe alta, pentru că o astfel de reducere înseamnă trei luni, patru luni, cinci luni de zile, dar de anul viitor efectele se vor vedea serios”, a mai afirmat Bolojan.

Premierul a precizat că „din aceste sisteme nu există contracte colective de muncă care să însemne plăţi compensatorii”, întrebat dacă oamenii vor pleca cu plăţi compensatorii.

„Dar, astăzi, sectorul privat din România în aproape toate oraşele mari are nevoie de angajaţi, să ştiţi. Sectorul privat are, încă, capacitatea să-i absoarbă”, a completat Bolojan.