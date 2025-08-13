Donald Trump a anunţat că Sylvester Stallone şi Gloria Gaynor vor fi premiaţi de Kennedy Center

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Donald Trump, a anunţat miercuri câştigătorii premiilor acordate de Kennedy Center, un prestigios centru cultural din Washington pe care preşedintele Statelor Unite îl prezidează în prezent, printre laureaţi figurând Sylvester Stallone şi Gloria Gaynor, informează AFP, citată de Agerpres.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Preşedintele american a mai declarat că va prezida gala în timpul căreia sunt înmânate premiile, care se desfăşoară de obicei în septembrie şi este retransmisă de canalul american de televiziune CBS.

”Am pus capăt politiccii woke” a acestei mari săli de spectacole, le-a declarat jurnaliştilor preşedintele din imensa clădire albă de pe malul fluviului Potomac din Washington.

Sylvester Stallone, în vârstă de 79 de ani, nominalizat de trei ori la Oscar, a devenit o vedetă a cinematografiei americane după rolul Rocky Balboa din seria de filme ”Rocky”, transmite Agerpres.

Acesta a fost desemnat în mod simbolic unul dintre ”ambasadorii” lui Donald Trump la Hollywood pentru a fi ”ochii şi urechile” preşedintelui în industria de cinema favorabilă mai degrabă democraţilor. La rândul său, actorul a spus că preşedintele american este un ”al doilea George Washington”, referindu-se la părintele fondator şi la primul preşedinte al Statelor Unite.

Pe aceeaşi listă, o găsim şi pe Gloria Gaynor, în vârstă de 81 de ani, interpreta hitului ”I Will Survive”, precum şi pe George Strait, de 73 de ani, o legendă a muzicii country, un gen deosebit de apreciat de conservatori.

Trupa rock KISS, formată în anii 1970 în oraşul natal al preşedintelui, New York, precum şi actorul britanic Michael Crawford, de 83 de ani, cunoscut pentru rolul principal din musicalul ”The Phantom of the Opera”, figurează de asemenea printre laureaţi. Donald Trump este amator de comedii muzicale pe Broadway.

O instituţie culturală prestigioasă, Kennedy Center include o operă, o sală de teatru şi o orchestră simfonică.

După revenirea la Casa Albă, în luna ianuarie, Donald Trump a preluat Kennedy Center sub autoritatea sa. La jumătatea lunii februarie a remaniat consiliul de administraţie concediind mai mulţi membri importanţi şi a preluat conducerea acestei instituţii culturale cu promisiunea de a elimina cultura ”woke”.

Angajat într-o cruciadă ultra-conservatoare împotriva a ceea ce el numeşte ”propaganda antiamericană” în artă, dar şi în cercetare şi istorie, preşedintele american a preluat totodată controlul asupra mai multor mari muzee din capitala.